Агентство Unite помогло торговой сети нестандартно отметить 15-летие присутствия на российском рынке

Агентство интегрированных коммуникаций Unite помогло торговой сети АШАН нестандартно отметить 15-летие присутствия на российском рынке. Вместо обычных в таких случаях распродаж ставка была сделана на эмоциональное вовлечение. В рамках совместной промокампании с фильмом Disney «Последний богатырь» покупателей ожидало сказочное оформление магазинов и активности в духе русских былин под девизом «15 лет сказки с вами!».

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве: как рождался проект

На фоне усиления конкуренции в продуктовом ритейле перед компанией «АШАН Ритейл Россия» стояла задача использовать свой юбилей для укрепления рыночных позиций, удержания существующих и привлечения новых покупателей. Обычно торговые сети отмечают дни рождения скидками на 100, 200, 500, 1000 товаров. Однако АШАН и так известен низкими ценами каждый день и на весь ассортимент — поэтому акцент хотелось сделать на праздничной атмосфере, эксклюзивных предложениях, подарках, приятных сюрпризах. Важно было заинтересовать молодежь, которая не любит ходить по магазинам и не воспринимает визит в ТРЦ как вид досуга.

Юбилей АШАН совпал по времени с выходом в прокат фильма-сказки «Последний богатырь» производства компании Disney в России, что создало удачные предпосылки для совместной промокампании. Во-первых, получилось точное попадание в аудиторию молодых семей с детьми. Во-вторых, стилистика русской былины отлично соответствовала теме празднования многолетнего присутствия АШАН на отечественном рынке. В-третьих, появилась возможность обратиться напрямую к эмоциям покупателей.

Ольга Матвеева, генеральный директор агентства Unite : АШАН пригласил нас в тендер уже имея на руках предварительный «сказочный» концепт, подготовленный в сотрудничестве с компанией Disney в России. Перед нашей командой стояла увлекательная задача раскрыть тему русской сказки, не характерную для оформления торговых залов гипермаркетов, и сделать это лучше конкурентов. Многие потребительские бренды успешно используют эмоциональное вовлечение покупателей, и нам тоже хотелось добавить к рациональному выбору магазина для регулярных семейных посещений немного уникального shopping experience: создать атмосферу волшебства и показать, что от совершения рутинных покупок можно получить удовольствие. Ключевая коммуникация «15 лет сказки с вами!» связала яркие положительные эмоции от фильма с ощущением надежности бренда АШАН, что способствовало росту как количества покупателей, так и их лояльности.

И я там был, мед-пиво пил: механика совместной промокампании

Главным инструментом создания празднично-былинной атмосферы во всех форматах АШАН стало оформление торговых площадей с использованием национальных узоров, арок, гирлянд и прочих декоративных элементов, изображений Ивана, Василисы, Добрыни, Кощея, Бабы Яги и других героев фильма «Последний богатырь». Впервые в истории АШАН маленькие покупатели получали на кассе подарки — эксклюзивные коллекционные фигурки этих персонажей. На сайте торговой сети был запущен раздел лицензионных товаров с символикой «Последнего богатыря» — от продуктов питания до игрушек и одежды.

В сказочном антураже магазинов проводились дегустации и конкурсы с призами, а покупатели, зарегистрировавшие чеки, участвовали в розыгрыше подарочных карт АШАН, 10 000 бесплатных тележек с любыми товарами и 15 автомобилей. Промокампания поддерживалась в ряде каналов, включая наружную и печатную рекламу, внутреннее радио сети АШАН.

Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец: итоги праздничной акции

В результате промокампании удалось «омолодить» аудиторию АШАН, в том числе за счет молодых семей, причем без потери традиционно лояльных клиентов. Это показал анализ собранных во время акции персональных данных 95 тыс. покупателей. Ощутимо выросло количество посетителей магазинов сети — 100 млн за три недели юбилейных активностей. Розыгрыш призов также пользовался популярностью: было зарегистрировано 140 тыс. чеков.