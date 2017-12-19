Если в мае приложение из Google Play скачали 833,2 тыс. раз, то в ноябре зафиксировано уже более 1,682 млн установок

С мая 2017 года мессенджер Telegram Павла Дурова является самым быстрорастущим по количеству скачиваний и размеру аудитории в России по сравнению с другими популярными в России аналогичными сервисами, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании ?Similar Web.

Если в мае Telegram из Google Play скачали 833,2 тыс. раз, то в ноябре зафиксировано уже более 1,682 млн установок. За это время рост количества скачиваний составил 168%. Почти вдвое за этот период увеличилась и доля активных пользователей мессенджера – с 3,17 до 5,51%, что позволило приложению по этому показателю обогнать, например, Skype (3,9% в ноябре).

Для сравнения, WhatsApp, самое популярное в России приложение для общения, в мае скачали 2,7 млн раз, в ноябре — 3,8 млн, а активная аудитория за то же время увеличилась с 29,97 до 33,27%.

Растущую популярность Telegram за последние месяцы в России подтверждают и рейтинги App Annie по скачиваниям. С октябрь по декабрь 2017 года Telegram входил в топ-3 приложений для общения как в App Store, так и в Google Play, а в июне и ноябре держался на первых строчках по скачиваниям среди всех приложений App Store.

?Возросшую популярность Telegram эксперты связывают с разгоревшимся вокруг мессенджера скандалом. «Медиарезонанс способствует значительному интересу к мессенджеру Telegram, который активно сопротивляется попыткам властей принудить его к передаче данных пользователей и ключей шифрования. Более того, я не удивлюсь, что в случае его блокировки в России доля сервиса не снизится. Механизмы блокировки неэффективны для сетевых ресурсов, да и сами его владельцы стараются внедрять определенные функции, помогающие пользователям продолжать использовать мессенджер независимо от блокировок. Поэтому в дальнейшем рост базы пользователей Telegram в России, может, и замедлится, но не прекратится», – отмечает руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

Напомним, что в мае Роскомнадзор направил в адрес руководства мессенджера Telegram письмо с требованием предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. В противном случае сервису грозила блокировка. После этого пользователи сервиса обратились к Павлу Дурову с просьбой не допустить блокировки Telegram.