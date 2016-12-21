Новая стоимость учтет повышение акцизов на табачную продукцию



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Стоимость пачки сигарет в 2017 году может вырасти до 220 рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на подсчеты Министерства внутренних дел. Ведомство рассчитало новую стоимость сигарет с учетом повышения акцизов на табачную продукцию в следующем году.

В своем документе МВД указывает, что сейчас минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, но в ближайшее время она может быть увеличена до 2123 рублей. В ведомстве также отметили, что рост цен на сигареты рассчитывался исключительно с учетом повышения акцизов на табачную продукцию. Сейчас средняя цена пачки сигарет на рынке составляет около 90 рублей.

Из-за повышения цен на сигареты в МВД опасаются увеличения объема контрафактной продукции. "Увеличение акцизов провоцирует нелегальную торговлю табаком из государств — членов Таможенного союза, где сигареты на 30% дешевле, чем в России. Из-за значительной разницы в размере акцизных ставок России, Республики Казахстан и Республики Беларусь поток нелегальной продукции из стран-партнеров будет увеличиваться, что уже наблюдается в приграничных с Белоруссией областях", - отмечается в документе.

Напомним, согласно поправкам в Налоговый кодекс с начала 2017 года минимальное значение акциза на табачную продукцию повышается на 26%. Минимальная ставка акциза на следующий год должна была вырасти по плану с 1680 до 1930 рублей на 1 тыс. сигарет.

Однако Минфин решил проиндексировать последнее значение на 10% - таким образом, сумма выросла до 2123 рублей на 1 тыс. сигарет. Налоговая нагрузка на табачную продукцию увеличится также и за счет дополнительного повышения адвалорного компонента акцизного налога с 13 до 14,5%.