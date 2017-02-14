Общественная палата предлагает продавать табачные изделия не дешевле 65 рублей за пачку



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Эксперты Общественной палаты предлагают установить минимальную цену на сигареты по аналогии с бутылкой водки. Соответствующая информация содержится в отзыве на проект концепции Минздрава по борьбе с курением с 2017 по 2020 год, пишет РБК.

Сегодня в России минимальные цены на пачку индивидуальны для каждого бренда и вида сигарет. Они зависят от максимальной стоимости, установленной производителем на конкретную продукцию, и могут достигать как минимум 75% от нее. Например, если максимальная цена на какие-либо сигареты составляют 100 рублей, то они не могут продаваться дешевле 75 рублей, если 75 рублей, то их нельзя отпускать меньше, чем за 56,25 рублей.

Автор инициативы, заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ ОП Артем Кирьянов, предлагает установить сигаретам минимальную цену в размере 65 рублей за пачку. По его мнению, единая минимальная цена на пачку позволит сделать сигареты дороже и снизить спрос на табак. Кроме того, введение такой планки увеличит налоговые поступления от продаж, уверен чиновник.

Интересно, что мнения участники рынка разошлись. Одни выступают против данной инициативы, поскольку считают ввод минимальной цены - дискриминационны м подходом, который способен дестабилизироват ь рынок и помешать здоровой конкуренции. Другие же называют ее эффективной мерой в борьбе с нелегальным рынком табачных изделий.

Концепция подготовлена по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой и направлена на снижение к 2025 году распространеннос ти потребления табака среди населения до 25%. Разработанный документ уже разослан во множество федеральных ведомств, в том числе в Минфин, Минэкономразвити я, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и пр.

Одним из важных пунктов концепции является введение запрета на продажу табака людям, родившимся после 2014 года. Также документом предполагается полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения.