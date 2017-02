Международный фестиваль рекламы представил вторую порцию шорт-листов





Сегодня в Digital October завершится одно из главных событий в мире рекламы и креатива – Международный фестиваль рекламы Red Apple. Уже второй день в самом сердце столицы представители российской и международной рекламной индустрии обсуждают острые проблемы индустрии, значимые рекламные кейсы, а также выбирают и награждают победителей конкурса креативности.

В этом году конкурсные работы традиционно оценивают лучшие представители мировой рекламной индустрии из разных стран: США, Италия, Испания, Япония, Германия, Швейцария, ОАЭ, Сингапур и Россия. Председателем жюри фестиваля в этом году стал Бруно Бертелли – глобальный исполнительный креативный директор Publicis Worldwide, а также CEO итальянского офиса Publicis, расположенного в Милане. ПОДРОБНЕЕ о жюри.

Награждать победителей конкурса Red Apple 2016 будут в финале каждого дня фестиваля. Сегодня в Digital October наградят победителей 10 категорий - Innovative Advertising, Creative Effectiveness, Promo Campaigns, Advertising Campaigns, Label and Packaging, DM-Materials and Souvenirs, Radio Advertising, Social Advertising, TV and Cinema Advertising, TV and Cinema Advertising (Craft). Пока жюри готовится к церемонии награждения и готовит заветные статуэтки, мы знакомим читателей Sostav с шорт-листами.

INNOVATIVE ADVERTISING

Агентство: Hungry Boys

Работа: Sound of change

Агентство: Instinct

Работа: Instead of Cafe

Агентство: Instinct

Работа: THE IKEA BUTTON

Агентство: Great Advertising Group

Работа: Auktyon On the Sun

Агентство: GOOD Moscow

Работа: SBERBANK GO

CREATIVE EFFECTIVENESS

Агентство: Friends Moscow

Работа: Alive memory

PROMO CAMPAIGNS

Агентство: Young & Rubicam FMS

Работа: LIKEABLE DISCOUNT

Агентство: Great Advertising Group

Работа: Auktyon On the Sun

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_LIVE

Агентство: Friends Moscow

Работа: Million ruble delicate wash

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_DEALER

Агентство: Voskhod Creative Agency

Работа: Rain vs. Lie

Агентство: Instinct

Работа: Instead of Cafe

Агентство: Ark Connect

Работа: Chekhov Is Alive

Агентство: Publicis Russia

Работа: Little Big Show

Агентство: Hungry Boys

Работа: Coffee is not a drug

ADVERTISING CAMPAIGNS

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: pUp syndrome

Агентство: Leo Burnett Moscow

Работа: Launch a real rocket into space

Агентство: DDB

Работа: Moscow Launch Campaign

Агентство: Friends Moscow

Работа: Protect your memories

Агентство: Instinct

Работа: Instead of Cafe

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_LIVE

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_DEALER

Агентство: Ark Connect

Работа: Chekhov Is Alive

Агентство: Moscow Media

Работа: Love affair with DiCaprio

LABEL AND PACKAGING

Агентство: Suprematika

Работа: Grut

Агентство: Depot WPF

Работа: FAMOUS

Агентство: IQ Harvest

Работа: Kalymera

Агентство: Jekyll Hyde agency

Работа: So fresh, that is still wild

Агентство: Depot WPF

Работа: KARAT

Агентство: :Otvetdesign

Работа: Le Santi

Агентство: Suprematika

Работа: Inspired by nature

Агентство: Great Advertising Group

Работа: Auktyon On the Sun

DM-MATERIALS AND SOUVENIRS

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: IM A LAWYER

Агентство: Red Pepper

Работа: DRIVE OR UBER?

RADIO ADVERTISING

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: Radio cheating

Агентство: Voskhod Creative Agency

Работа: 4G Radio

SOCIAL ADVERTISING

Агентство: VOZDUH advertising agency

Работа: Houses of homeless

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: Feed the good

Агентство: RTA

Работа: Kid Friendly

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: pUp syndrome

Агентство: Leo Burnett Moscow

Работа: The Hidden Car Crash Wine Label

Агентство: Young & Rubicam FMS

Работа: Read to me

TV AND CINEMA ADVERTISING

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: Sberbank 175 anniversary

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: Workshop

Агентство: Leo Burnett Moscow

Работа: The Duel

Агентство: Voskhod Creative Agency

Работа: Approved by real grandmas. Three Grandmas.

Агентство: Voskhod Creative Agency

Работа: One "Don't" less

TV AND CINEMA ADVERTISING (CRAFT)

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: Workshop

Агентство: GREY Moscow

Работа: Come Together

Агентство: Instinct

Работа: Vitalik

Агентство: GOOD Moscow

Работа: SBERBANK STREETS

Агентство: ПП-Production

Работа: Roskachestvo