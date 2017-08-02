Министерство культуры присвоило новой картине по произведению из школьной программы рейтинг 18+

Министерство культуры РФ присвоило картине «Гоголь. Начало» рейтинг 18+. Вырезав наиболее откровенные эпизоды, возрастной порог аудитории удалось понизить до 16+.

«Гоголь. Начало» - это мистический фэнтези-триллер по мотивам произведений Гоголя из сборника рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятый режиссером Егором Барановым. Он переносит зрителя в мрачный и жестокий мир Диканьки, населенный обнаженными русалками и ведьмами, а также брутальными монстрами, которые безжалостно расправляются со всеми, кто встречается им на пути. Для того, чтобы фильм, входящий в школьную программу, смогли увидеть, как можно больше подростков, продюсеры картины приняли решение вырезать из картины наиболее откровенные эпизоды и выпустить также монтажный вариант для аудитории 16+.

«В Министерстве культуры, которое выдает прокатные удостоверения, из-за обилия откровенных и жестких сцен «Гоголь. Начало» сравнили с «Дэдпулом». Нам такое сравнение льстит, особенно если учесть сборы последнего. С одной стороны, нам бы хотелось, чтобы фильм увидело как можно больше зрителей, и поэтому мы решили сделать вторую, более мягкую версию картины. С другой стороны, мы настолько дорожим уникальной стилистикой фильма, что не можем полностью «облегчить» сцены без ущерба содержанию, поэтому вторая версия получила близкий возрастной рейтинг 16+», - сообщил Илья Бурец, отвечающий за продвижение и прокат фильма в России.

Таким образом, «Гоголь. Начало» стартует в российском прокате 31 августа в двух версиях: режиссерской 18+ и для более широкой аудитории 16+. Главные роли в картине исполнили Олег Меньшиков и Александр Петров. Также в фильме снялись Павел Деревянко, Евгений Стычкин, Юлия Франц, Таисия Вилкова и др.

Напомним, в июле в поддержку премьеры фильма «Гоголь. Начало» были выпущены сразу два «антимобильных» ролика. Перед создателями ставилась задача - сформировать культуру просмотра кино, в которой каждый зритель уважает права другого на незабываемые впечатления.