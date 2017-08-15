Компания, подконтрольная миллиардеру, продолжает вкладываться в технологические стартапы



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«Севергрупп», принадлежащая владельцу «Северстали» Алексею Мордашову, вложилась в образовательный холдинг «Нетология-групп», сообщает Forbes.

По словам источников издания, оценка «Нетологии» по итогам раунда составила $50-60 млн. Пресс-служба «Севергрупп» подтвердила инвестицию, но не сообщила подробности. Генеральный директор образовательного холдинга Максим Спиридонов уточнил, что речи о продаже компании не идет.

Компания «Нетология» была основана в 2009 году как образовательный сервис. Она развивала платформу онлайн-курсов по интернет-маркетингу, управлению проектами и профессиональному образованию В 2014 году произошло слияние платформы со стартапом в сфере школьного образования «Фоксфорд» и образовался холдинг «Нетология-групп». Сейчас компания предоставляет почти 200 программ обучения, для школьников и студентов в 47 странах мира.

Ранее «Севергрупп» купила платформы Potok и «Ремонтник.ру». Тогда представители компании заявляли, что продолжат инвестиции в технологические стартапы и скоро закроют ещё несколько крупных сделок.