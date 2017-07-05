«Севергрупп» продолжает инвестировать в HR-tech



Potok.io

Подконтрольная миллиардеру Алексею Мордашову «Севергрупп» купила платформу Potok, оптимизирующую кадровые процессы, сообщает РБК.

Ранее доли в Potok принадлежали основателям Кириллу Николаеву, Павлу Дубровскому, а также инвесторам, среди которых United Business Angels. Николаев сообщил, что остаётся в компании и будет возглавлять стартап, а его сотрудники продолжат развитие проекта.

Сервис, позволяющий автоматизировать рекрутинговые процессы, существует с 2016 года. Он хранит базы данных соискателей, управляет отбором кадров, ищет будущих сотрудников в соцсетях или на специализированных сайтах. Клиенты могут создавать брендированные формы для общения с кандидатами или сверстать карьерный сайт компании. Сейчас Potok используют более 50 фирм, среди которых Home Credit Bank, банк «Открытие» и ЦУМ. Монетизация Potok происходит за счет платной подписки.

Ранее «Севергрупп» приобрела контрольную долю в платформе «Ремонтник.ру». По словам представителя, компания намерена продолжить инвестировать в HR-tech и в ближайшее время рассчитывает закрыть несколько крупных сделок. «Уже сейчас мы видим огромную востребованность в современных и удобных сервисах, как со стороны среднего, так и крупного бизнеса. Уверены, что число компаний, которым интересны такие комплексные решения, будет расти», — добавил представитель компании.