Российский франчайзи компании решил сосредоточиться на продаже игрушек

Британская сеть детских товаров Mamas & Papas, которой по франшизе в России управляет компания Ideas4Retail, уходит с отечественного рынка, сообщают «Ведомости».

Mamas & Papas сократила объем закупок из-за кризиса, а из-за высоких цен товар компании плохо распродавался. Окончательное решение Ideas4Retail закрыть магазины связано с желанием компании сосредоточиться только на продаже игрушек.

«Мы решили сконцентрироваться на том, что умеем лучше всего, – розничной торговле игрушками», - сообщил управляющий партнер Ideas4Retail Евгений Бутман.

Сейчас Ideas4Retail развивает две крупные сети магазинов игрушек — Hamleys и Imaginarium. Кроме того, компания готовит к открытию шесть магазинов под брендом «Disney Игрушки».

Сеть Mamas & Papas насчитывает около 300 магазинов в различных странах мира. В России компания начала работать в 2012 году по франшизе. В прошлом году закрылись точки в Санкт-Петербурге, однако оставалось ещё десять точек в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре и Иркутске. Последний магазин в торговом центре «Европейский» закроется 1 сентября.