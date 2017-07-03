Ее развитием займется розничный оператор Ideas4retail Евгения Бутмана и Александра Мамута



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The Walt Disney Company и компания Ideas4retail, принадлежащая миллиардеру Александру Мамуту и Евгению Бутману, подписали соглашение об открытии сети игрушечных магазинов в России уже осенью 2017 года, сообщают «Ведомости».

До конца 2017 года появятся четыре магазина «Disney Игрушки» в Москве, а также по одному в Санкт-Петербурге и Сочи. Помещения, площадью от 200 до 600 кв м будут расположены в торговых центрах. Там будет представлена продукция, посвященная героям Disney, Marvel и «Звездных войн», которую производят российские и международные лицензиаты. Основную часть ассортимента составят игрушки и сувенирная продукция.

Это первая сеть Disney, которую компания открывает не сама, а вместе с партнером. «Открытие магазинов «Disney Игрушки» — важная веха для всего российского ритейла, на отечественный рынок уже давно не выходили такие значимые проекты», – сообщил Евгений Бутман.

Ранее сообщалось, что Тhe Walt Disney начала искать партнера в России для развития новых брендов по продаже игрушек и одежды. После переговоров с различными российскими компаниями договоренность была достигнута с Ideas4retail. По условиям договора, в отечественных торговых центрах появятся два бренда, специально созданные для России: Disney Игрушки и Disney Одежда. В общей сложности в России должны заработать 100 магазинов.