Директор по медийной экосистеме ВКонтакте Сергей Паранько развеивает мифы о «Прометее»

Социальные сети открывают творческим людям прямой канал для связи с аудиторией. Канал без посредников. Современных талантов на большую эстраду несут на руках тысячи преданных фанов, а не продюсеры в деловых костюмах. В России молодые звёзды приходят из ВКонтакте. Художники Duran, Gudim и Покрас, музыкант Макс Корж, рэперы Face и Скриптонит. Для автора публиковать свои работы ВКонтакте — возможность завоевать популярность.

Чтобы связать автора с аудиторией мы используем технологии машинного обучения и нейронные сети, алгоритмы которых, лежат в основе таких продуктов как «умная лента новостей», раздел «Рекомендации» в мобильном приложении и механике поиска талантов «Прометей». Они появились во ВКонтакте в сентябре 2017 года.

Сейчас Рекомендации посещает каждый третий пользователь ВКонтакте. С момента запуска среднее количество просмотров записей на пользователя в рекомендациях выросло на 40%, а количество отметок «Мне нравится» — на 118%. Раздел Рекомендаций постоянно обучается. Чем больше пользователи взаимодействуют с сервисом, тем точнее алгоритмы угадывают их предпочтения.

Искусственный интеллект Прометей находит создателей интересного контента и следит за их достижениями. За публикации, отмеченные особым вниманием пользователей, автор или его сообщество получает знак огня и повышенные охваты в разделе Рекомендаций. Метка выдаётся на семь дней, столько же длится поддержка охватами. Получить «огонёк» можно неограниченное количество раз.

За время работы Прометей нашёл более 4000 авторов и помог им обрести сотни тысяч новых заинтересованных подписчиков.

Как и у древнегреческого тёзки, вокруг алгоритма «Прометей» собралось множество мифов. В этой статье мы обсудим самые популярные из них и выясним:

сколько нужно подписчиков, чтобы автора заметил Прометей;

чему должно быть посвящено его творчество;

от чего зависит прирост новых участников.

Миф первый: Прометей отмечает только крупные сообщества и популярных пользователей с большим количеством подписчиков

Как на самом деле?

Метку огня действительно получали такие гиганты, как вДудь, Duran, Bird Born, History Porn, поэт Ах Астахова и писатель Александр Полярный. Но только ли известные авторы могут претендовать на внимание алгоритма? Для ответа на этот вопрос, перейдём к примерам пользователей и сообществ, которых отмечал Прометей.

Canceled — в сообществе собрана информация по невыпущенным играм, альфа/бета-версиям, вырезанному контенту и концепт-артам. Всё то, что так и не вышло в свет, но заслуживает внимания;

Количество подписчиков: 5956.

В сообществе Понимай кино собраны пасхалки из фильмов, скрытые послания режиссеров, отсылки к старым классическим лентам и литературным произведениям;

Количество подписчиков — 3678.

Александр Фёдоров — фотожурналист, который путешествует по самым опасных уголкам планеты и никогда не выпускает камеру из рук. Однажды ему пришлось двое суток провести в тундре и спать на голом снегу;

Количество подписчиков: 1700.

Новгородская группа SHEDDA — это задорные кельтские мотивы, скандинавские баллады и разудалые морские песни, приправленные фолк-роком: https://vk.com/wall-4230052_1483, https://vk.com/wall-4230052_1462.

Количество подписчиков: 1600.

Вывод

Для того, чтобы автора заметил Прометей, необязательно иметь сотни-десятки тысяч поклонников. У алгоритма нет минимального порога — среди отмеченных огнём есть пользователи и сообщества, количество подписчиков которых не превышало и сотни. Так, например, у группы философа Маркий до знакомства с Прометеем было 32 участника, сейчас в сообществе больше 2000 подписчиков.

Миф второй: «Прометей» влияет на охваты, но не привлекает новых подписчиков

Как на самом деле?

В среднем охват за неделю огня у всех авторов возрастает десятикратно. Прометей действительно показывает материалы огромной аудитории, но помогает ли алгоритм заполучить новых подписчиков? Посмотрим на статистику нескольких огненных авторов.

Дома — сообщество, в котором подписчики со всех уголков света делятся фотографиями своих квартир. В группе можно найти убежище на любой вкус: от шикарных интерьеров с лепниной до ламповых коммуналок с высокими потолками и великолепными рассветами;

Количество подписчиков — 45 766;

За неделю Прометея + 7200 новых участников.

Развитие жизни на земле — проект, посвящённый эволюции. В сообществе собрана информация о развитии жизни на нашей планете, описания необычных существ, когда-то населявших Землю, и причины их вымирания;

Количество подписчиков: 10 367;

За неделю Прометея + 4900 новых участников.

Старый фонд — это коллекция дореволюционного Петербурга, скрытого от глаз простых прохожих. Интерьеры квартир, искалеченных коммунальным бытом и слоями краски, но не убитых евроремонтами. Изразцовые печи, камины, двустворчатые двери, высокие потолки и мраморные подоконники;

Количество подписчиков: 41 935;

За две недели Прометея + 5000 новых участников.

Сообщество космонавта-испытателя Сергея Рязанского рассказывает о рабочих буднях на борту МКС, об экзаменах, которые проходит экипаж перед отлётом, и о жизни в невесомости. Здесь можно полюбоваться на неповторимые ночные таймлапсы, фотографии песчаных штормов, вулканов и городов;

Количество подписчиков: 27 032;

За три недели Прометея + 7500 новых участников.

Вывод

Прирост новых подписчиков зависит от самого автора, его активности и качества публикуемого контента. Большой охват — это здорово, но если автор не сможет заинтересовать новых пользователей, количество подписчиков не увеличится.

Так, например, художник TOXANDREEV после того, как его сообщество отметил «Прометей», опубликовал приветственную серию иллюстраций для новых участников.

Миф третий: «Прометей» отмечает только творческих пользователей популярных тематик (иллюстраторы, фотографы, писатели и музыканты)

Как на самом деле?

«Прометей» сумел найти довольно нетипичных авторов, не имея предпочтений по каким-либо темам.

Живописность русских коммуналок — фотопроект из эпизодов коммунальной жизни.

Elena Samko Cosplay. Костюмы и грим этого косплеера — произведение искусства. Помимо популярных персонажей Елена перевоплощается в антигероев: в коллекции жуткая «кухарка» из Ведьмака, женский вариант Фредди Крюгера и даже септа Юнелла из сериала «Игра престолов».

Трамваи и анимешные прически — уникальный проект, который не нуждается в дополнительном представлении.

Из окна вагона — железная дорога, поезда и мелькающие за окном пейзажи.

Среди авторов, отмеченных огнём, есть не только представители творчества. Так, например, сообщество, посвященное растяжке, СтретчингДома за одну неделю «Прометея» получило почти 8 тысяч новых заинтересованных участников.

А беговой клуб «GoRun», где участники делятся результатами пробежек, за неделю огня получил 1300 новых подписчиков.

Вывод

Для «Прометея» неважно, что делает автор. Собирает ли стадионы или публикует подборки фотографий из окна поезда. Пишет пейзажи или примеряет трамваям анимешные прически. У каждого создателя контента есть своя аудитория, и алгоритм поможет её найти.

Подведём итоги

Для «Прометея» не имеет значения количество подписчиков. Нет необходимого минимума для получения метки огня; Количество новых подписчиков зависит от самого автора. Если он взаимодействует с аудиторией и публикует качественный контент, прирост участников не заставит себя ждать; У «Прометея» нет предпочтений и любимых тематик. Будь то известный музыкант с миллионом фанатов или тестировщик мебели ИКЕА. Если человек увлекательно рассказывает о работе и жизни, он — автор. А значит «Прометей» рано или поздно отметит и его.

Как получить метку огня?

Творите. Создавайте интересные материалы и публикуйте их ВКонтакте;

Следите за оформлением страницы и сообщества, не нарушайте правила сайта;

Оставайтесь собой. Автору не нужно соответствовать общепринятым ролям или чьим-то нормам — «Прометей» заглядывает во все уголки ВКонтакте и выходит за пределы известных кластеров;

Наберитесь терпения. «Прометей» находит новых авторов ежедневно, но даже искусственный интеллект не отметит всех и сразу. В противном случае раздел рекомендаций содрогнулся бы от наплыва интересных материалов.

Завершим наше расследование отзывами пользователей, получивших «огонёк».