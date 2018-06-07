В Москве проходит 18-й фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий». Объявлены результаты второго блока.
Номинации премии «Серебряный Меркурий» этого года разделены на два блока — «Стратегия и эффективность» и «Креатив и реализация». Накануне были подведены итоги первого блока, сегодня же стали известны результаты блока B:
В02. Интегрированная кампания, реализованная в локальном масштабе
LEXUS DOME
Агентство: Action, Modul Pro
Клиент: ООО «Тойота Мотор»
В04. Лучшее использование видео и аудио каналов
MGZAVREBI «ПООБЕЩАЙ!» / SAMSUNG YOUTUBE TV
Агентство: Cheil Russia
Клиент: Samsung Mobile Russia
В06. Лучшая digital-кампания
Вжух!
Агентство: Mosaic
Клиент: Reckitt Benckiser
В07. Лучший сайт
Презентация первого в России Airbus320neo
Агентство: CreativePeople
Клиент: S7 Airlines
В10. Лучшая интеграция бренда, партнерские программы, спонсорство
Дано каждому
Агентство: TWIGA Communication Group
Клиент: Takeda Pharmaceuticals
В12. Лучший продуктовый PR
Верстовой столб Шаверма-Шаурма
Агентство: Granat communications
Клиент: Dostaевский
В15. Sales promotion. Реализация в локальном масштабе
Паровая дегустация Dewar's
Агентство: Группа компаний RCG
Клиент: BACARDI
В17. Реклама Instore
Паровая дегустация Dewar's
Агентство: Группа компаний RCG
Клиент: BACARDI
В19. Event-marketing. B2C
LEXUS DOME
Агентство: Action, Modul Pro
Клиент: ООО «Тойота Мотор»
В20. Ambient, Experiential marketing
Верстовой столб Шаверма-Шаурма
Агентство: Granat communications
Клиент: Dostaевский
В24. Малобюджетная кампания
На Depeche Mode с ТаксовичкоФ
Агентство: Granat communications
Клиент: ТаксовичкоФ
ГРАН-ПРИ второго дня:
Проект: Верстовой столб Шаверма-Шаурма
Клиент: Dostaевский
Агентство: Granat communications
Все результаты Блока В смотреть здесь: