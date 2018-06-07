В блоке В определились победители и призеры

В Москве проходит 18-й фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий». Объявлены результаты второго блока.

Номинации премии «Серебряный Меркурий» этого года разделены на два блока — «Стратегия и эффективность» и «Креатив и реализация». Накануне были подведены итоги первого блока, сегодня же стали известны результаты блока B:

В02. Интегрированная кампания, реализованная в локальном масштабе

LEXUS DOME

Агентство: Action, Modul Pro

Клиент: ООО «Тойота Мотор»

В04. Лучшее использование видео и аудио каналов

MGZAVREBI «ПООБЕЩАЙ!» / SAMSUNG YOUTUBE TV

Агентство: Cheil Russia

Клиент: Samsung Mobile Russia

В06. Лучшая digital-кампания

Вжух!

Агентство: Mosaic

Клиент: Reckitt Benckiser

В07. Лучший сайт

Презентация первого в России Airbus320neo

Агентство: CreativePeople

Клиент: S7 Airlines

В10. Лучшая интеграция бренда, партнерские программы, спонсорство

Дано каждому

Агентство: TWIGA Communication Group

Клиент: Takeda Pharmaceuticals

В12. Лучший продуктовый PR

Верстовой столб Шаверма-Шаурма

Агентство: Granat communications

Клиент: Dostaевский

В15. Sales promotion. Реализация в локальном масштабе

Паровая дегустация Dewar's

Агентство: Группа компаний RCG

Клиент: BACARDI

В17. Реклама Instore

Паровая дегустация Dewar's

Агентство: Группа компаний RCG

Клиент: BACARDI

В19. Event-marketing. B2C

LEXUS DOME

Агентство: Action, Modul Pro

Клиент: ООО «Тойота Мотор»

В20. Ambient, Experiential marketing

Верстовой столб Шаверма-Шаурма

Агентство: Granat communications

Клиент: Dostaевский

В24. Малобюджетная кампания

На Depeche Mode с ТаксовичкоФ

Агентство: Granat communications

Клиент: ТаксовичкоФ

ГРАН-ПРИ второго дня:

Проект: Верстовой столб Шаверма-Шаурма

Клиент: Dostaевский

Агентство: Granat communications

Все результаты Блока В смотреть здесь:

Скачать: Серебряный Меркурий - Блок В (pdf, 78.17 kB)