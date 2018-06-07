В блоке А определились победители и призеры

В Москве проходит 18-й фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий». В этом году формат конкурса немного изменился, и сегодня мы готовы объявить результаты первого блока.

Silver Mercury или «Серебряный Меркурий» — одно из крупнейших событий в области рекламы и массовых коммуникаций. 2018 год для фестиваля проходит под девизом «Искусство маркетинга. Пространство возможностей».

Номинации премии «Серебряный Меркурий» этого года разделены на два блока — «Стратегия и эффективность» и «Креатив и реализация».

В первый блок подаются только интегрированные рекламные кампании, в которых использовано не менее двух маркетинговых инструментов.

Результаты именно этой категории стали известны сегодня.

Первых мест оказалось ощутимо немного:

А01. Телеком и Технологии

Экскурсионное такси «ТаксовичкоФ»

Клиент: «Таксовичкоф»

Агентство: Granat Communications

А04. Техника для дома и офиса, электроника

В мире селфи

Клиент: Huawei

Агентство: Mosaic

А11. Продукты питания

Моя Долька

Клиент: PepsiCo

Агентство: SEVEN

А12. Красота и поддержка здоровья, мода

AXE Киберспорт

Клиент: Юнилевер Русь

Агентство: Initiative

А13. Товары с ограничениями в продвижении ( алкогольные напитки, табак и др.)

Digital/PR/Event проект — #OstrovEFES

Клиент: Efes Rus

Агентство: Affect

А15. Медицина и Фармацевтика

Дано каждому

Клиент: Takeda Pharmaceuticals

Агентство: TWIGA Communication Group

А17. Социальная кампания для коммерческих организаций или отдельных брендов

Безопасный тариф «Детский»

Клиент: PepsiCo

Агентство: OMD Optimum Media

Все результаты Блока, А смотреть здесь:

Скачать: Серебряный Меркурий - Блок А (pdf, 279.74 kB)