В Москве проходит 18-й фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий». В этом году формат конкурса немного изменился, и сегодня мы готовы объявить результаты первого блока.
Silver Mercury или «Серебряный Меркурий» — одно из крупнейших событий в области рекламы и массовых коммуникаций. 2018 год для фестиваля проходит под девизом «Искусство маркетинга. Пространство возможностей».
Номинации премии «Серебряный Меркурий» этого года разделены на два блока — «Стратегия и эффективность» и «Креатив и реализация».
В первый блок подаются только интегрированные рекламные кампании, в которых использовано не менее двух маркетинговых инструментов.
Результаты именно этой категории стали известны сегодня.
Первых мест оказалось ощутимо немного:
А01. Телеком и Технологии
Экскурсионное такси «ТаксовичкоФ»
Клиент: «Таксовичкоф»
Агентство: Granat Communications
А04. Техника для дома и офиса, электроника
В мире селфи
Клиент: Huawei
Агентство: Mosaic
А11. Продукты питания
Моя Долька
Клиент: PepsiCo
Агентство: SEVEN
А12. Красота и поддержка здоровья, мода
AXE Киберспорт
Клиент: Юнилевер Русь
Агентство: Initiative
А13. Товары с ограничениями в продвижении (алкогольные напитки, табак и др.)
Digital/PR/Event проект — #OstrovEFES
Клиент: Efes Rus
Агентство: Affect
А15. Медицина и Фармацевтика
Дано каждому
Клиент: Takeda Pharmaceuticals
Агентство: TWIGA Communication Group
А17. Социальная кампания для коммерческих организаций или отдельных брендов
Безопасный тариф «Детский»
Клиент: PepsiCo
Агентство: OMD Optimum Media
Все результаты Блока, А смотреть здесь: