Составлен шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей

1 февраля состоялось заседание Экспертного совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». 87 экспертов в течение двух недель изучили в общей сложности 172 проекта в 10 номинациях. По итогам голосования составлен шорт-лист из 60 проектов. Их авторы получили право представить свои программы профессиональному сообществу во время Дней открытых презентаций 15 и 16 февраля в Общественной палате РФ. Узнать о лучших проектах по итогам 2017 года может каждый желающий, предварительно зарегистрировавшись до 12 февраля.

По итогам выступлений и будут выбраны победители, которых объявят 16 февраля в отеле «Метрополь». Во время церемонии награждения также будут названы победители в номинациях «Мастер», «Персона», «За культурный вклад», «Лучшая работа о развитии общественных связей». Здесь же станет известьно, кто станет обладателями Гран-при и специального приза Попечительского совета премии «Лучший региональный проект».

Шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»

Лучший проект в области корпоративных коммуникаций (рассматривали 21 проект)

Адресаты неотправленных открыток: расследование ведет музей – Музей космонавтики ЕВРАЗ. 25 лет делаем мир сильнее! – ЕВРАЗ Масштабный социально-культурный проект «РУСАЛ ФестивAL» – ОК РУСАЛ Не жди deadлайн – Инвитро Репутационная кампания в поддержку фармацевтического дистрибутора «СИА Интернейшнл ЛТД» – PR Inc. Фильм «Пределы совершенства» («Серебряный Лучник» - Сибирь) – АО «СУЭК-Кузбасс»

Лучший проект в области благотворительности (19 проектов)

«1% россиян» – Всемирный фонд дикой природы #ЩедрыйВторник в России – Фонд поддержки и развития филантропии КАФ «Знать, не забыть, осудить. И простить» Коммуникационная кампания в поддержку открытия в Москве первого общенационального мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби» – КРОС, Музей истории ГУЛАГа, Фонд Памяти День заботы за день работы – «АГТ-Сибирь», Детский благотворительный фонд «Солнечный город» День Экодолга 2017 – Всемирный фонд дикой природы Социально-культурный проект «Школа Героев» – АНО «Играй и помогай»

Лучший проект в области КСО (14 проектов)

Болезнь молодых, или жизнь с болью – «PR-Consulta», «Новартис Фарма», пациентская организация «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева» Газпром футбол для дружбы: как дать возможность детям во всём мире быть услышанными? – ПАО Газпром, Коммуникационная группа АГТ Любимый город, мы с тобой! – Granat communications Специальная программа En+ Group в рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы России – En+ Group Футбольный марафон LG «Передай Пас Добра» – SPN Communications, LG Electronics Россия

Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа (12 проектов)

Журнал «УРАЛСИБ» – ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Журнал о недвижимости «ENTURY 21 Magazine» – CENTURY 21 Россия Корпоративная газета «ЛокоТех» – Группа компаний «ЛокоТех» Творческий тимбилдинг #ProVisionGreen: пусть птицы остаются дома – Pro-Vision Communications Транснефть.ТВ – ООО «Транснефть – Медиа»

Лучший проект в области международных коммуникаций (7 проектов, партнер ОАО «РЖД»

Работа с молодёжью с целью повышения общественной приемлемости российских атомных проектов в Бангладеш и Индии – АО ИК «АСЭ», ЧУ «РМС», Российский центр науки и культуры в Ченнаи, Департамент атомной энергии Правительства Индии Серия международных конференций «Биржевой Форум» – ПАО Московская Биржа Терра Пангея – единый суперконтинент Аэрофлота в Facebook – Коммуникационная группа «АГТ»

Лучший проект продвижения государственных, общественных и социальных программ (31 проект)

«Среда для жизни» – форум, в котором участвовал весь город – CrosDigital, КРОС, АИЖК Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2017 – SPN Communications, Министерство финансов России Знать о ВИЧ-значит Жить! Информационно-образовательная программа «Живи без страха!» – «АСВ Медиа» Мастера своего дела – Всероссийская акция-флешмоб в интернете – Коммуникационное агентство АГТ, Министерство образования и науки России

Лучший проект развития и продвижения территорий (22 проекта)

Звуки Владивостока («Серебряный Лучник»-Дальний Восток) – Мариос Иоану Элия Исследовательский, туристический, образовательный проект «Затопленные святыни Мологского края» (RuPoR) – Межрегиональная общественная организация «Третий Рим», Разведывательно-Водолазная Команда, Некоммерческая ассоциация «Прощеный ручей», Центр водного спорта «Ветрено» Комплекс медиапроектов по созданию позитивного имиджа Омской области – АО «Омские Медиа» Проект #ПораПутешествоватьПоРоссии – «Регион ПР» Раскрасим Киров в Дымку («Серебряный Лучник»-Приволжье) – Клуб маркетологов Кировской области Фестиваль городской культуры АРТ ОВРАГ – Проектная группа «8 линий», Благотворительный фонд «ОМК-Участие»

Лучший проект в области digital-коммуникаций (10 проектов)

«Омский Бекон» – рекламная кампания Фанаты вкуса – Лариса Плотникова, Resonate Strategies, MOMO Group Дни донорства крови вместе с DonorSearch в 2017 году – Ассоциация DonorSearch Жена ТВ – Концерн «Шелл», Агентство SPN Communications Реалити-шоу GARDENA в социальных сетях «Мой сад» – Redline PR Сбербанк «Аэропорты-тезки» – SMETANA

Лучший проект в области продвижения технологий будущего (18 проектов, партнер АО «РВК»)

SKYF Goes Global. Продвижение казанского «воздушного грузовика» SKYF в российских и зарубежных СМИ – Tech PR Всероссийский конкурс инновационной журналистики Tech in Media – Агентство SPN Communications, Российская венчурная компания Ларифуга – ходящая архитектура на Земле и Луне – Самарский государственный технический университет Научные бои ВШЭ Нейротлон – Отраслевой союз «Нейронет»

Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций (18 проектов)

Вкусный Бульвар – Orgmster event marketing agency, МЕГА Екатеринбург Гонка Дронов – КРОС-Маркетинг Как продать многоквартирный дом на стагнирующем рынке – Дмитрий Куликов Первый российский лоукостер: роль коммуникаций в успешном запуске нового для России формата авиакомпании – ПАО «Аэрофлот»

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 20 лет в конкурсе приняло участие более 4200 проектов. Создана система региональных конкурсов: RuPoR, «Серебряный Лучник»-Дальний Восток, «Серебряный Лучник»-Сибирь, «Серебряный Лучник»-Урал, «Серебряный Лучник»-Приволжье, «Серебряный Лучник»-Самара, «Серебряный Лучник»-Юг. В 2010 году учреждена номинация «Коммуникации в глобальном мире», в рамках которой открыт конкурс ««Серебряный Лучник»-США и в 2016 года стартовал «Серебряный Лучник»-Европа в Чехии.

Дополнительная информация о проекте – www.luchnik.ru

Генеральный информационный партнер - ТАСС

Партнер номинации «Международные коммуникации» – ОАО «РЖД»

Партнер номинации «Продвижение технологий будущего» – РВК