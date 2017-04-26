Совет Федерации одобрил закон о запрете называть детей цифрами, знаками и титулами



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Сенаторы выступили за ограничение родительской фантазии. Совет Федерации одобрил закон, запрещающий называть детей цифрами, знаками и титулами. Автором инициативы является сенатор Валентина Петренко, поправки планируется внести в статью 58 Семейного кодекса и статью 18 закона «Об актах гражданского состояния».

В законопроекте сказано, что при выборе имени ребёнка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, а также указаний на ранги, должности и титулы. Кроме того, устанавливается, что при разных фамилиях родителей ребёнку может быть присвоена фамилия отца, матери или двойная фамилия. Последовательность в ней может быть любой, и состоять такая фамилия может не более чем из двух слов, соединённых дефисом.

Под ограничение не попали составные имена и имена-аббревиатуры, поскольку многие такие имена вошли в практику. Например, Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Рамиль (Рабочая милиция), Эльмира (Электрификация мира).

Петренко уверена, что закон нужен для того, чтобы установить баланс между правом родителей и правом ребёнка на имя, которое бы не нарушало его собственные интересы. Сейчас органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребёнка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, непроизносимости.

По данным российских ЗАГСов, самыми необычными именами в начале XXI века стали Дельфин, Амадис, Ведагор, Север, Егор-Светозар, Людамир, Ветер, Океан, Аладдин, Авиадиспетчер, Кришна, Нерон, Салат Латук, Жужа, Миллианера, Россия, Воля, Приватизация, Клеопатра, Луна, Забава, Алмаза, Рябина, Тюльпан, Царица, Офелия, Нива, Галавиктория, Виагра.