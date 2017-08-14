«Первый канал» анонсировал новый сезон шоу фотографиями Андрея Малахова и Дмитрия Борисова



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Кто станет новым ведущим ток-шоу «Пусть говорят», зрители узнают уже сегодня, сообщает анонс «Первого канала».

Кто будет вести программу, пока неясно. «Главная интрига лета — «Пусть говорят». Завтра на «Первом», — говорится в анонсе. В видеоролике использованы фотографии Андрея Малахова и Дмитрия Борисова – главного претендента на место ведущего ток-шоу. Программа выйдет в эфир в 19.50 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на телеканале начались съемки новых выпусков программы «Пусть говорят» с новым ведущим Дмитрием Борисовым.

Напомним, по информации СМИ, телеведущий Андрей Малахов решил покинуть «Первый канал» из-за конфликта внутри команды ток-шоу «Пусть говорят». Вероятнее всего, ведущий перейдёт на ВГТРК.