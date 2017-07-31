Предполагаемая причина ухода – конфликт внутри команды



Соцсети

Телеведущий Андрей Малахов покинет «Первый канал» из-за конфликта внутри команды ток-шоу «Пусть говорят» и, вероятнее всего, перейдёт на «Россия 1» (ВГТРК), сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Представители "Первого канала" недоступны для комментариев и не ответили на запрос Sostav.ru.

Уход Малахова из передачи «Пусть говорят» и телеканала спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды: у телеведущего не сложились отношения с новым продюсером. «Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи», — сообщил собеседник РБК.

Предположительно, новым местом работы Малахова может стать телеканал «Россия 1» , т.к. некоторые сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу ВГТРК «Прямой эфир». Также стало известно, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников дорабатывает на своей позиции только до конца лета, а затем переходит в качестве генерального директора и продюсера на православный канал «Спас». Студию Малахова, в которой он работал еще со времен шоу «Большая стирка», теперь займет Дмитрий Шепелев — с недавних пор он ведет на Первом канале передачу «На самом деле».

В пресс-службе ВГТРК прокомментировали информацию Russia Today: «У нас в отпуске всё руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент».

Несмотря на то, что в настоящее время представители Первого канала и сам Андрей Малахов не подтвердили уход, в сети он активно обсуждается.

UPD 16:00 В пресс-службе ВГТРК не подтвердили информацию о том, что телеведущий Андрей Малахов переходит работать на телеканал. «У нас в отпуске всё руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», — сообщили RT в пресс-службе.

Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов сообщил в Twitter: «Это факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья. В телекругах об этом вовсю говорят».