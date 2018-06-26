Бразилия зовет россиян в гости

Совет по туризму Бразилии (Embratur) запустил в России масштабную маркетинговую кампанию, приуроченную к Чемпионату мира по футболу. Идея проекта «Счастье от природы» — показать счастливое отношение бразильцев к жизни и рассказать об уникальных впечатлениях, которые туристы получат во время посещения страны.

Кампания охватывает наружную рекламу, рекламу на транспорте и в аэропорту «Шереметьево». На улицах Москвы уже появилось 100 плакатов, которые приглашают потенциальных туристов в Бразилию. В течение двух месяцев в Шереметьево появится большой рекламный щит, который будет встречать всех прилетающих. Кроме того, в столице появились яркие автобусы в цветах кампании.

Чтобы проиллюстрировать позитивное отношение бразильцев к жизни и окунуть россиян в культуру страны, популярный бразильский певец Диого Ногейра выступит с несколькими концертами в центре Москвы.

«Россия является стратегическим рынком для Бразилии и обладает огромным потенциалом для развития туристического сотрудничества. В прошлом году мы открыли офис по туризму Бразилии в Москве, а сегодня мы запустили кампанию „Счастье от природы“, чтобы продемонстрировать гостеприимство бразильцев российским туристам и привлечь внимание потенциальных деловых партнеров, с которыми мы хотим плотнее сотрудничать в 2018 году», — рассказала президент Embratur Тете Безерра.

Согласно ежегодному отчету Министерства по туризму Бразилии, в 2017 году наибольший приток российских туристов в Бразилию пришелся на январь и декабрь. В 2016 году Рио-де-Жанейро стало самым посещаемым местом среди россиян, приехавших в Бразилию на отдых, за ним следовали Фос-ду-Игуасу, Сан-Паулу, Армаса-дус-Бузиос и Бразилиа.

Бразилию в основном посещают самостоятельные путешественники в возрасте 25−31 лет (35,8%) и 32−40 лет (27,9%), среди российских туристов больше мужчин (61,9%), а средние траты россиян во время поездки в Бразилию составляют 1316 долларов (по курсу 2017 года).