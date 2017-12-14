«Тинькофф Мобайл» запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2

Онлайн-провайдер финансовых услуг «Тинькофф» объявил о запуске собственного виртуального мобильного оператора связи «Тинькофф Мобайл» на базе платформы Tinkoff.ru, сообщает пресс-служба компании.

Стать абонентом «Тинькофф Мобайл» можно начиная с 14 декабря на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В скором времени такая возможность появится в других российских городах.

Особенностью «Тинькофф Мобайл» в компании называют отсутствие фиксированных тарифов. Клиенты могут выбрать подходящие им пакет минут, пакет трафика или безлимитный доступ к группе приложений или сайтов. Пакеты не привязаны друг к другу: например, можно выбрать нулевой пакет минут, если нужен только интернет.

«Тинькофф Мобайл» полностью интегрирован с банком. При оформлении SIM-карты для клиента автоматически создается виртуальная карта «Тинькофф Банка» с бесплатным обслуживанием. С помощью этой карты можно будет без комиссии оплачивать покупки со счета мобильного телефона.

Георгий Чесаков, СЕО «Тинькофф Мобайл», прокомментировал запуск оператора: «Мы выходим за пределы финансов и применяем наш подход «Тинькофф» в новой отрасли — мы запускаем своего мобильного оператора. Чуть больше чем за полгода мы c коллегами из Tele2 сделали то, на что у других компаний ушли десятилетия. Мы интегрировали около 30 совершенно новых систем, большую часть из которых мы написали с нуля самостоятельно или приобрели у небольших, но современных производителей».

О запуске нового мобильного оператора стало известно ещё в апреле. Тогда Тинькофф Банк и «Т2 ТРК Холдинг», которому принадлежит Tele2, подписали соглашение о создании виртуального оператора мобильной связи.