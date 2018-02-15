Проект реализуется на платформе «Деловая среда» в Калужской, Тверской и Тульской областях

Сбербанк первым в России предоставил клиентам возможность онлайн-регистрации бизнеса и дистанционного открытия расчетного счета, сообщили в пресс-службе банка.

Для онлайн-регистрации бизнеса необходимо предоставить персональные данные и подтвердить их корректность в «Сбербанк Онлайн», выбрать вид деятельности и систему налогообложения, а также указать планируемые операции по расчетному счету и оплатить госпошлину. Затем с помощью специального приложения и биометрического заграничного паспорта необходимо будет подтвердить личность и получить электронную подпись для заверения документов.

После рассмотрения заявки Федеральной налоговой службой необходимо подписать документы на открытие счета. Вся процедура, не считая периода ожидания решения налоговой и регистрации бизнеса, займет не более 30 минут. Сервис будет бесплатным. Услуга предоставляется на платформе «Деловая среда».

Проект реализуется в трех регионах: Калужской, Тверской и Тульской областях. На первом этапе зарегистрироваться дистанционно могут индивидуальные предприниматели. На втором этапе реализации этого проекта на трех территориях можно будет зарегистрировать ООО с одним учредителем. На третьем – сервис будет доступен по всей России. Окончание эксперимента и подведение итогов намечено на 31 декабря 2018 года.