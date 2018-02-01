Минэкономики предлагает упростить процедуру регистрации новых бизнесов

Правительство поддержало предложение о возможности регистрации юридического лица без обязательного наличия офиса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Минэкономики Максима Орешкина.

По словам министра, решено упростить процедуру регистрации новых бизнесов. Предприятие можно будет зарегистрировать либо на базе почтового ящика, либо на базе электронного сервиса. Те бизнесы, которые будут регистрироваться в электронном формате, освободятся от уплаты госпошлины за оформление.

«С точки зрения физического адреса – это тектонический сдвиг для корпоративного законодательства. Это перевод всей системы регистрации в соответствии с реалиями современной цифровой экономики», – сообщил Орешкин.

Кроме того, банки готовы предоставлять МСП услуги по открытию счета и получению базового перечня услуг тоже с нулевой стоимостью, что упростит создание нового бизнеса. В ближайшее время необходимые поправки в законодательство будут приняты и могут вступить в силу уже в этом году.

Бизнесмены считают, что правительству давно надо было перейти на безадресную регистрацию. Около 20% предпринимателей не нуждаются в офисе, а регистрация без указания адреса позволит вывести из тени значительное число компаний. Сейчас при несовпадении юридического и фактического адресов к предпринимателям применяются слишком жесткие санкции – банки блокируют счета, налоговые органы аннулируют свидетельство о регистрации, а многие предприниматели не могут исправить ошибки в регистрационных документах, отмечают эксперты.

«В условиях стремления правительства к цифровой экономике, блокчейну, когда отчетность сдается в электронном виде, очень странно до сих пор штрафовать предпринимателя за то, что он сменил адрес,– в условиях кризиса и роста арендных ставок сделать это вынуждены были многие», – считает председатель комитета ТПП по поддержке и развитию МСП Игорь Скляр.