Банк приобрел мажоритарную долю в компании-разработчике «Диалог»

В рамках построения цифровой экосистемы Сбербанк приобрел мажоритарную долю в «Диалоге». Компания является разработчиком корпоративного мессенджера dialog enterprise, который банк планирует использовать для внутрикорпоративной переписки.

Мессенджер позволит компании-пользователю перенести рабочее общение своих сотрудников на единую современную платформу с удобным интерфейсом. dialog enterprise обладает всеми возможностями современного мессенджера, в том числе голосовой и видеосвязью, совместимостью с чат-ботами, обменом документами, организацией корпоративных встреч, аудио- и видеоконференций.

К новому мессенджеру можно подключать бизнес-приложения, которые уже используют сотрудники компании. Также можно совершать и принимать вызовы через текущую VoIP-инфраструктуру организации. При этом сервис будет обеспечивать абсолютную конфиденциальность информации — продукт по желанию компании-клиента может устанавливаться на его собственную ИТ-инфраструктуру.

«Мы стремимся расширять продуктовую линейку для экосистемы Сбербанка. Прежде всего мы собираемся уже в этом году начать использовать dialog enterprise для наших внутрибанковских коммуникаций, но одновременно надеемся, что интерес к данному продукту проявят наши партнеры и клиенты», — отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

В октябре 2017 года представитель компании «Диалог» сообщал, что ведутся переговоры об инвестициях в компанию. При этом он заметил, что есть несколько потенциальных инвесторов, но окончательного решения не принято. Инвестиции Сбербанка пойдут на дальнейшее развитие технологического решения и усиление защищенности пользователей мессенджера от киберугроз.