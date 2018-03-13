Компания ищет партнера по креативу и производству рекламно-информационных материалов

Сбербанк объявил конкурс на оказание услуг по творческой разработке и производству рекламно-информационных материалов. Общая начальная стоимость закупки составляет 1,68 млрд рублей, при этом тендер включает два лота.

Стоимость первого лота — 737,7 млн рублей, включая вознаграждение агентства в размере почти 210 млн рублей. Второй лот стоимостью 946,2 млн рублей включает вознаграждение в размере 194,9 млн рублей. Претендовать на первый лот сможет один победитель, на второй — до трех победителей.

От участников требуется наличие хотя бы одной конкурсной награды или премии (у агентства либо сотрудника) международных фестивалей — Cannes Lions, Golden Hummer, Golden Drum, Epica, КМФР, ММФР, «Идея!», «Белый квадрат», Cristal Festival, Eurobest, Серебряный меркурий, The Globes, Ed Awards, Fake Festival, D&AD, Clio, WOW Don, Globes Awards, Reggle Awards, Red Dot, Pentawards, Webby Awards, One Show. Кроме того, претендент не долен иметь рекламных контрактов с конкурентами Сбербанка.

Минимальный объем услуг включает: разработку сценариев онлайн-видеорекламы, радиоролика, мастер-баннера, слоганов, названий рекламных/маркетинговых акций, продуктов и услуг, создание рекламных заставок для банкоматов; разработку макетов для прессы, DOOH, ООН, indoor. Кроме того, заказчик хочет получить набор элементов для презентаций, интерактивных карточек для продаж, для витрины, сценарий обучающих роликов о продуктах и услугах банка, дизайн банковских карт.

Сбербанк также закажет разработку стикеров с дополненной реальностью, которые будут размещены в отделении банка. Пользователь сможет скачать специальное мобильное приложение, открыть его, затем навести камеру смартфона на стикер. Стикер считывается и появляется у него на экране или активирует игру в приложении.

Подача конкурсных заявок продлится до 27 марта, итоги конкурса подведут 8 июня. Участник может подавать заявку на оба лота и может быть признан победителем в обоих лотах.