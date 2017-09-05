Банк выполнит функции ФГУП "Паспортно-визовый сервис"



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В текущем году "Сбербанк" начнет оформлять гражданам паспорта, выполняя обязанности сотрудников многофункционального центра. Начиная с 2019 года кредитная организация планирует взять на себя также выполнение функций по оформлению миграционных документов, пишет РБК со ссылкой на сообщение Андрея Шарова, начальника управления развития малого бизнеса "Сбербанка".

"Сбербанк" планирует начать проект прежде всего с регионов, где сейчас дефицит МФЦ. В банке помогут населению завести личный кабинет, чтобы активно пользоваться электронными сервисами. Вскоре клиенты смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права. Еще одной важной функцией МФЦ, в осуществлении которой банк заинтересован, является взаимодействие с порталом госуслуг.

«Простая ситуация: предприниматель купил земельный участок и приходит к своему клиентскому менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор, например, о кредитовании», — сообщил Шаров.

Ранее правительство рассматривало вопрос о возложении на банки обязанности по оформлению российских и заграничных паспортов. Это решение было поручено проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ.