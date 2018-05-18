Росавиация запретила авиаперевозчику продавать билеты

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» и запретила ей продавать билеты. Перевозчик не сможет реализовывать собственные билеты с вылетом после 30 мая, а также бронировать их в рамках договоренностей с туроператорами. Об этом говорится в письме за подписью начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова.

Кроме того, авиакомпанию обязали вывезти всех пассажиров, которые находятся за границей, и не осуществлять завоз пассажиров, если их срок пребывания за границей заканчивается после 30 мая.

В связи с решением регулятора «Саратовские авиалинии» объявили о закрытии предприятия. 31 мая компания приостановит свою деятельность, а 18 июля уволит 1200 сотрудников. Как заявляет пресс-служба «Саратовских авиалиний», перевозчик предпринял все меры по исправлению замечаний Росавиации.

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта после крушения самолета Ан-148, принадлежавшего «Саратовским авиалиниям». Рейс Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля, все находившиеся на борту погибли. Число жертв составило 71 человек. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ второго двигателя самолета.

В начале апреля Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить авиационную деятельность, сообщает «Интерфакс». Руководитель ведомства Александр Нерадько призвал гендиректора авиакомпании Алексея Вахромеева аннулировать сертификат и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности.

В письме Нерадько говорилось о формальном подходе к устранению нарушений, ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства. Так, в заявку о снятии ограничения сертификата в перечень авиационного персонала включили членов экипажа, погибших 11 февраля, и воздушное судно, утраченное в катастрофе. Чиновник отмечал «беспрецедентное, безответственное отношение» руководства к вопросам обеспечения безопасности полетов.

После этого совет директоров «Саратовских авиалиний» сменил гендиректора компании: место Вахромеева занял Игорь Натыкан. Вскоре перевозчик запустил бренд IvolgaAirlines, но советник руководителя Росавиации Сергей Извольский уже заявил «Русской службе Би-би-си», что летать под новым товарным знаком компания не сможет. В свою очередь, «Саратовские авиалинии» сообщили, что предприняли все меры по исправлению замечаний, а отчеты направлены в Росавиацию и ее подразделения.

«Саратовским авиалиниям» не впервые ограничивают сертификат. В 2015 году Росавиация запретила компании выполнять международные полеты, когда стало известно, что на рейсе Саратов-Анталья в кабине экипажа находилась посторонняя женщина. Она была записана как «служебный пассажир», но фактически являлась близкой родственницей бывшего гендиректора авиакомпании.