Расторжением контракта дело не обошлось

Администрации Санкт-Петербурга придется не только расторгнуть договор со Студией Артемия Лебедева, но и отказаться от использования логотипа. Кроме того, городской Комитет по развитию туризма лишится исключительных прав на элементы графического дизайна. Такое предписание выдало петербургское УФАС - накануне документ был опубликован в полном объеме. Выполнить требования антимонопольщиков необходимо до 17 апреля, а отчитаться перед регулятором - до 24 апреля.

Своими действиями комитет создал преимущественные условия для Студии Артемия Лебедева на региональном рынке рекламных, коммуникационных, дизайнерских и брендинговых услуг, говорится в решении УФАС. Дискриминацию других участников рынка подтвердила и Ассоциация брендинговых компаний России (АБКР).

Напомним, история с логотипом длилась несколько лет. В 2014 году Студия Артемия Лебедева подготовила дизайнерские эскизы и направила коммерческое предложение властям Петербурга. В ответном письме Комитет выразил желание заказать работы. В ходе переговоров заказчик озвучил (в устной форме) общее представление создаваемой концепции.

Обе стороны подтвердили, что закупку провели без технического задания и утвержденной концепции. При этом публичных заявлений сделано не было. Небольшая стоимость (1 рубль) объяснялась по-разному. Комитет говорил об эффективности использования бюджетных средств, Студия Артемия Лебедева — о саморекламе. «Данные работы являются знаковыми для Студии Артемия Лебедева, позволяют продвигать ее собственный бренд на рынке, формировать положительный репутационный статус и привлекать к выполнению работ новых заказчиков», - сообщил УФАС представитель компании.

Комитет просил учесть, что вплоть до августа 2016 года чиновники не получали предложений от петербургских дизайн-студий и рекламных агентств, готовых разработать графические элементы дизайна для имиджевой рекламы города. Ведомство также пыталось доказать, что выступало как хозяйствующий субъект, поэтому его действия не подпадают под Закон о защите конкуренции.

УФАС признало доводы комитета несостоятельными. Согласно Гражданскому кодексу, при вступлении в гражданско-правовые отношения орган власти не меняет своего статуса. Выяснилось также, что на сайте госзакупок размещен план-график торгов на 2014 год, и там отсутствует позиция «Закупка логотипов – элементов графического дизайна для имиджевой рекламы Санкт-Петербурга, для оформления туристической продукции города».

Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры» назвала ряд организаций, которые могли бы разработать логотип города, среди них рекламные агентства Granat, «Эффект», «Яркие знаки», брендинговые агентства Coruna, Depot WPF, коммуникационные агентства Great, Media Link, Brandson, Remar Group, «Эффект», BCA Marketing.

В свою очередь, АБКР провела опрос 31 руководителя брендинговых агентств России. На вопрос о готовности разработать туристический логотип Санкт-Петербурга за 1 рубль большинство респондентов – 26 человек — ответили положительно, пять человек дали отрицательный ответ.

«Большая часть опрошенных придерживается мнения, что участие в разработке брендов знаковых объектов такого масштаба на подобных условиях допустимо, но, что крайне важно, должно осуществляться исключительно силами профессионального брендингового сообщества, а именно членами АБКР и на условиях гласности и доступности информации для всех агентств», - говорится в письме.