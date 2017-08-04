Ежегодно в забеге участвуют как активная молодежь, так и известные PR-профессионалы, спортсмены и все любители бега.

17 августа 2017 года в Москве пройдет самый атмосферный городской забег в поддержку здорового образа жизни. Жители мегаполиса побегут по тенистым аллеям Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН, где можно спрятаться от суеты большого города, расслабиться и насладиться великолепными пейзажами.

Уже третий год подряд организаторы забега – Коммуникационная Группа «Орта» и «Берингер Ингельхайм» при поддержке Фонда «ОРБИ», агентств Elefante и FleishmanHillard Vanguard – вдохновленные идеями активного отдыха, единения с природой и экологически чистой городской среды, приглашают всех желающих пробежать под пышными кронами деревьев этого удивительного сада и прекрасно провести время. Ежегодно в забеге участвуют как активная молодежь, так и известные PR-профессионалы, спортсмены и все любители бега. На финишной прямой каждого бегуна будут ждать аплодисменты, а победителей – классные призы. Участие в забеге – бесплатное, зарегистрироваться можно здесь.

Городской забег в поддержку здорового образа жизни призывает людей уделять больше внимания своему здоровью, активно и с пользой проводить время, а также заботиться об окружающей среде и помогать друг другу. Забег традиционно проходит при участии Фонда «ОРБИ» – первого и единственного фонда, борющегося с проблемой инсульта.

Начало сбора гостей в 15:30. Все, что нужно для участия – это пара кроссовок и хорошее настроение! До начала забега участники смогут выбрать маршрут, на котором им предстоит испытать свои силы. На выбор предлагается две дистанции: 2,5 км или 5 км. Традиционную разминку, на которую приглашаются все желающие, в этом году проведет известный ведущий МАТЧ-ТВ.

Также бегуны и команды поддержки смогут присоединиться к флешмобу, который состоится прямо перед стартом. И на этом спортивный праздник не заканчивается! После забега все участники смогут восстановить силы и освежиться во фреш-баре под сенью многолетних дубов, который будет работать в этот день специально для них.

Все участники забега получат на память бесплатные футболки. Все достижения и личные рекорды будут фиксироваться системой электронного хронометража, результаты забега участники получат по СМС.

Учредителем забега выступает Leadership Dialogue Forum – крупнейшая в Восточной Европе площадка, объединяющая лидеров поколения для обсуждения актуальных тенденций медиа, лидерства и коммуникаций, выявления и поощрения лучших практик и проектов, формирования повестки будущего.

О Leadership Dialogue Forum:

Leadership Dialogue Forum - крупнейшая в Восточной Европе площадка, объединяющая лидеров поколения для обсуждения актуальных тенденций медиа, лидерства и коммуникаций, выявления и поощрения лучших практик и проектов, формирования повестки будущего. Форум объединяет сразу несколько мероприятий: международную конференцию Leadership Dialogue Conference, VI Международный конкурс коммуникационных проектов Eventiada Awards региональный партнер IPRA GWA в России и СНГ, а также городской забег в поддержку здорового образа жизни.

О «Берингер Ингельхайм»:

«Берингер Ингельхайм» – одна из 20 лидирующих мировых фармацевтических компаний. Штаб-квартира расположена в городе Ингельхайм, Германия. В состав компании входят 145 подразделений по всему миру, штат насчитывает почти 48 000 сотрудников. Приоритеты, которыми основанная в 1885 году компания руководствуется и по сей день, – это создание и производство инновационных лекарственных препаратов для людей и животных.

Ключевой элемент корпоративной культуры компании «Берингер Ингельхайм» – приверженность идее социальной ответственности бизнеса. Речь идёт об участии в широком спектре социальных проектов во всём мире, в частности, в инициативе «Сделаем мир здоровее». Уважение, равные возможности для всех, баланс между карьерой и семейной жизнью - вот залог взаимовыгодного сотрудничества. Компания также заботится об охране окружающей среды и устойчивом развитии всех своих направлений деятельности.

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