Изобретение поможет снизить количество ДТП по вине пьяных водителей



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Ведомство США по патентам и товарным знакам запатентовало технологию Samsung - смартфон с алкотестером, встроенным в стилус-микрофон, сообщает Patently Apple.

Миниатюрный датчик встроят в S Pen, который идет в комплекте с каждым Galaxy Note. Именно за счет этого решения алкотестер не займет лишнего места в телефоне. Он сможет распознавать выдох человека и анализировать количество алкоголя в его крови даже во время разговора по телефону. Сами создатели называют свое изобретение газовым датчиком.

В компании предполагают, что новый гаджет поможет избежать штрафов за вождение в нетрезвом виде. Тем, кто немного выпил и хочет узнать количество алкоголя в крови, достаточно просто спросить об этом свой смартфон. Благодаря подручному алкотестеру может снизиться количество правонарушений и ДТП, считают инженеры компании.

Ранее сообщалось, что мобильные устройства Galaxy S8 и S8 + компании Samsung начали поддерживать работу с фирменной платформой виртуальной реальности Daydream, разработанной специалистами североамериканской компании Google Inc.