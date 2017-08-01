Однако пользователям придется купить специальную гарнитуру, стоимостью $59–79 долларов, или шлем виртуальной реальности за $129



Соцсети

Мобильные устройства Galaxy S8 и S8 + компании Samsung начали поддерживать работу с фирменной платформой виртуальной реальности Daydream, разработанной специалистами североамериканской компании Google Inc., сообщает TechCrunch.

Мобильное приложение Daydream позволит владельцам смартфонов воспроизводить на них VR-видео и играть в VR-игры. После установки обновления в программное обеспечение смартфонов добавляются соответствующие приложения для работы с платформой виртуальной реальности Google — Google VR-сервисы и Daydream VR. Кроме того, пользователям придется приобрести специальную гарнитуру, стоимостью 59–79 долларов, или шлем виртуальной реальности за 129 долларов.

Отмечается, что на текущий момент поддержка Daydream доступна далеко не всем обладателям флагманских смартфонов Samsung. В компании подчернили, что обновление устройств потребует некоторого времени.

Корпорация Google презентовала Daydream в конце весны минувшего года. Технология также работает на устройствах Google Pixel, Motorola Moto Z, Huawei Mate 9 Pro и ZTE Axon 7. В начале этого года доступ к платформе виртуальной реальности был открыть компанией Google для сторонних разработчиков.