Samsung является спонсором Олимпийских Игр в Пхенчхане

Несмотря на отстранение на Играх-2018 российской сборной в целом и некоторых спортсменов в частности, представители от России принимают участие в традиционной Эстафете Олимпийского Огня. Среди них Александр Журавлев — незрячий фотограф из Екатеринбурга, который уже известен многим по ролику «За горизонт».

В 2017 году на канале Samsung YouTube TV вышел ролик «За горизонт», в котором незрячий фотограф (остаточное зрение — 2%) путешествует по миру, снимая живописные пейзажи на смартфон Samsung. Фотографии были специально обработаны, чтобы на выставке показать людям, как Александр воспринимает этот мир. Ролик набрал более двух миллионов просмотров.

Сегодня на канале вышло продолжение кампании «За горизонт». Новый проект рассказывает о том, что Александр Журавлев был выбран одним из факелоносцев от России. Участвовать в Эстафете Олимпийского Огня ему предложил Samsung, который является спонсором Игр в Пхенчхане.

Фильм дает зрителям повод задуматься: «Настолько ли мы разные?». Неожиданно для всех, простой екатеринбуржец становится послом мира и единения в преддверии крупнейшего международного события.