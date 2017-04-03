Фотовыставка Александра Журавлева проходит в Центре фотографии им. братьев Люмьер



Фото: Александр Журавлев

Александр Журавлев практически полностью потерял зрение в 11 лет. Но это не помешало ему вести яркую, полную приключений жизнь. В рамках проекта «За горизонт» Александр отправился на Южный Урал, где сделал потрясающие снимки гор, озер и леса. Выставка работ Александра открылась в московском Центре фотографии им. братьев Люмьер. Проект реализован при поддержке Samsung, Shazam и общественной организации «Белая трость».

В Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась необычная выставка «За горизонт». Фотограф Александр Журавлев с детства практически слепой. Но по его работам - захватывающим фотографиям природы - этого не скажешь. Вместе с приложением Shazam и организацией «Белая трость» Samsung реализовал проект «За горизонт», чтобы доказать – преодолеть можно любые преграды.

Разработкой креативной концепции кампании занималось агентство Cheil Russia. Кроме фотовыставки в рамках проекта вышел короткометражный документальный фильм об Александре и его путешествиях по России режиссера Ивана Соснина (агентство Red Pepper Film, отвечало за продакшн). Как рассказали Sostav авторы проекта, Иван и креативщики Cheil Russia захотели рассказать историю этого талантливого путешественника и фотографа, как только сами с ним познакомились через организацию «Белая трость». Затем агентством Cheil Russia была разработана креативная концепция проекта.

«В этом проекте мы хотели показать, что возможности каждого человека безграничны. Главное – видеть их, верить в себя и выбрать правильный инструмент для их реализации. У проекта максимально широкая целевая аудитория: как думающие, социально ответственные люди, так и огромная масса обычных людей, которые действительно не видят многообразия жизненных возможностей. Пример Александра способен многих заставить подумать о, сколько всего они могут реализовать, способен заставить попробовать заглянуть за горизонт.



Однажды наша команда познакомилась с Александром Журавлевым, путешественником, который почти полностью потерял зрение. Александр так увлеченно рассказывал о своих поездках, походах, экспедициях, что нам захотелось стать частью одного из таких путешествий. Более того, мы поняли, что хотим рассказать историю Александра и, возможно, вдохновить кого-то заглянуть за собственный горизонт», - Дмитрий Щербаков, digital creative lead агентства «Cheil Russia»

В основе концепции – показать на примере вдохновляющей истории Александра, что многие преграды, который кажутся непреодолимыми – лишь вызов самому себе. Если потерявший зрение фотограф смог «заглянуть за горизонт» и исполнить свою мечту, то и каждый из нас сможет, уверяют авторы.

«Самое сложное в этом мире – это увидеть свои возможности. Они все уже есть в тебе. Они окружают тебя повсюду. Тот, кто видит хотя бы линию горизонта, уже может за нее шагнуть», − прокомментировал сам герой кампании, Александр Журавлев.

Вместе со съемочной группой Александр отправился на Южный Урал (озера Сугомак и Кыштык, окрестные сопки и заброшенные шахты). Он сделал серию снимков с помощью смартфонов Samsung Galaxy S7. На выставке пейзажные фотографии представлены парами: слева снимок, показывающий, как видит мир Александр, а справа – обычная фотография того же места. Под каждой работой есть краткое описание автора. Он описывает свои ощущения от природы: что он слышит, чувствует и какие цвета может различить. Выставка продлится до 9 апреля. О путешествии Александра режиссер Иван Соснин снял небольшой документальный фильм.

«Это не просто фильм, а перформанс, не про инвалидность, а про каждого из нас. Те, кто посмотрит этот фильм и пропустит через себя, обязательно откроют что-то важное. Проект реализовала большая команда инициативных и заинтересованных в результате людей, и я с гордостью говорю, эта работа была сделана не зря», – отметил Иван Соснин, режиссер фильма «За горизонт».

На презентации проекта гости также получили возможность увидеть мир глазами Александра через очки виртуальной реальности Gear VR. Для этого в каждой точке, где фотограф делал снимки, на камеру Gear 360 записывалась панорама места. Затем эти изображения были обработаны в соответствии с особенностями зрения героя. Гости могли попробовать два режима: обычный и отредактированный.

На здании Гидропроекта в Москве на экране самого большого в мире смартфона демонстрируются снимки Александра. Через приложение Shazam прохожие могут перейти на промостраницу кампании «За горизонт» и узнать детали. Проект реализован совместно с порталом Zuzza.

Состав творческой группы

Samsung (клиент)

Seif El Hakim – руководитель отдела продуктового маркетинга и маркетинговых коммуникаций

Светлана Миллина – руководитель группы маркетинговых коммуникаций и совместного маркетинга

Елена Подольская – маркетинг-менеджер

Cheil Russia (креатив)

Митя Юсов – креативный групп-хэд

Дмитрий Щербаков – digital creative lead

Екатерина Смыгина – директор по стратегическому развитию digital

Татьяна Чепко – продюсер

Ирина Филина – копирайтер

Алена Клепикова – арт-директор

Анета Арабиди – менеджер проектов

Тимур Конусбеков – digital-продюсер

Анна Евстратова – контент-директор

Red Pepper (продакшн)

Иван Соснин – режиссер

Егор Процько – оператор

Данил Голованов – креативный продюсер

Яна Шмайлова – исполнительный продюсер

Егор Мясников – младший продюсер