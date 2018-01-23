Корпорации грозят многомиллионные штрафы если ее вина будет доказана

Итальянская антимонопольная служба расследует намеренное замедление старых смартфонов Samsung для продвижения новых аппаратов. Кроме того, ведомство подозревает Samsung в сговоре с Apple, против которой ведется расследование ещё с прошлого года, сообщает Independent.

В антимонопольной службе полагают, что компании следуют одинаковой «коммерческой политике, используя недостаток системы для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые версии». По мнению ведомства, обе компании выпускали обновление системы, замедляющее устройство, но не уведомляли пользователей об этом. Если вина Samsung будет доказана, корпорации грозят многомиллионные штрафы.

В декабря 2017 года Apple призналась, что намерено занижала скорость работы старых моделей iPhone. Это делалось, чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора. Однако пользователи остались этим не довольны и начали подавать в суд на корпорацию, в том числе, в России.