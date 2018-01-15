Претензии связаны с намеренным замедлением корпорацией работы своих смартфонов

В начале этой недели будут поданы первые иски российских пользователей iPhone к американской Apple, касающиеся искусственного замедления работы смартфонов прежних поколений. На этой неделе в российские суды обратятся юристы NLF Group и Lex Borealis, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

LF Group финансирует судебные расходы истцов в обмен на долю в материальной компенсации, решение о которой может вынести суд, Lex Borealis окажет юридическую поддержку. Общая сумма исковых требований, по предварительным оценкам, составит «несколько десятков миллионов рублей».

«Обычно правовой инвестор заходит в дело, когда сумма потенциального взыскания превышает сумму расходов примерно в десять раз. У нас есть первый пул истцов — около десяти человек, в случае создания успешной правоприменительной практики мы без труда доведем их количество до нескольких сотен»,— уверен управляющий партнер NLF Group Максим Карпов.

Юристы подчеркивают, что главная задача разбирательств — признание незаконной практики последующего ухудшения потребительских свойств товара. Замедление работы устройств Apple по закону «О защите прав потребителей» должно быть истолковано как «очевидный недостаток товара». Требования граждан к качеству софта, используемого в технически сложном товаре,— например, к операционной системе, должны рассматриваться как требования к качеству товара в целом.

По мнению экспертов, одержать победу в процессе будет непросто: для этого придется доказать злой умысел Apple. Кроме того, остается открытым вопрос, возможно ли технически предотвратить этот недостаток и окажется ли мера полезной для пользователя. Зарубежный опыт по аналогичным искам также может быть использован в качестве прецедента. В США, Израиле и Франции к Apple подали уже десятки исков, готовятся заявления в Южной Корее, Канаде, Австралии.

В конце декабря стало известно, что Apple намеренно тормозит работу устройств прошлых поколений. Корпорация опубликовала открытое письмо, признала ошибки и пояснила, что замедляла работу устройств для продления срока их службы. Apple также пообещала снизить стоимость негарантийной замены батареи с $79 до $29.