Компания опубликовала открытое письмо с разъяснениями причин

В открытом письме, размещенном на сайте корпорации, Apple принесла извинения своим пользователям за то, что решила замедлить работу iPhone устаревающих моделей.

Ранее пользователи сообщили, что замедлением работы системы их вынуждают купить новые iPhone, и подали против компании несколько исков.

В компании заявили, что не предпринимали никаких мер для намеренного сокращения срока службы любого продукта Apple, чтобы заставить потребителей обновить свои гаджеты. Сообщается, что замедление работы старых iPhone нацелено на то, чтобы продлить их службу в интересах владельцев. Компания для реализации этих планов включила соответствующий программный код в обновления операционной системы iOs.

«Мы никогда не делали и не собираемся делать так, чтобы намеренно сокращать срок службы какого-либо продукта Apple или ухудшать пользовательский интерфейс ради того, чтобы клиенты приобретали новые модели. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы создавать продукты, которые нравятся нашим потребителям, и создание iPhone, которые работали бы максимально долго, является важной частью этой цели», — объясняет Apple.

Чтобы восстановить доверие своих клиентов Apple пообещала пойти на уступки, в частности, снизить стоимость замены батареи на $50, а также предусмотреть в новой версии iOS возможности для того, чтобы более тщательно следить за состоянием батареи своего смартфона.