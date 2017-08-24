Старт продаж смартфона намечен на сентябрь

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy Note8 с двойной камерой, стилусом для рисования и безрамочным дисплеем на 6,3 дюйма.

Смартфон больше предыдущего по размеру, но имеет менее изогнутый дисплей. Сама компания называет его «безграничным». Гаджет оснащен 8-ядерным процессором и интеллектуальным помощником Bixby, который позволяет работать с приложениями с помощью сенсорного экрана, текстовых команд и голоса. Стилус S Pen получил более тонкий наконечник и стал более чувствительным к нажатию. Также компания добавила функцию Live Message, благодаря которой пользователи смогут обмениваться GIF-изображениями.

Старт продаж смартфона намечен на сентябрь. Galaxy Note8 будет выпускаться в цветах «желтый топаз», «синий сапфир» и «черный бриллиант».

Ранее южнокорейская компания презентовала новые смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ в ходе мероприятия Unpacked 2017 в Нью-Йорке. Тогда сообщалось, что флагманы призваны вернуть доверие пользователей после скандала с самовоспламеняющимися Note 7.

Кроме того, Samsung планирует представить новое поколение «умных часов» Gear S на выставке IFA, которая пройдет 1-6 сентября в Берлине. CNBC отмечает, что эта презентация состоится раньше, чем главный конкурент представит новые Apple Watch.