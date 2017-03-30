Новые устройства призваны вернуть доверие покупателей помле скандала с Galaxy Note 7





Южнокорейская компания Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ в ходе мероприятия Unpacked 2017 в Нью-Йорке. Флагманы призваны вернуть доверие пользователей после скандала с самовоспламеняющимися Note 7.

Основное отличие S8 и S8+ от предыдущих моделей и от остальных смартфонов - большой размер экрана - 5,8 и 6,2 дюйма, который удалось увеличить при сохранении габаритов самого устройства. Оба дисплея изогнуты по краям, их разрешение составляет 2960 на 1440 пикселей.

Samsung окончательно отказалась от кнопки "домой", вместо нее работает "невидимая кнопка" на нижней части дисплея. Экран защищен от механических повреждений стеклом Gorilla Glass 5, кроме того, устройство надежно защищено от пыли и воды. В Galaxy S8 и S8+ используется три биометрических датчика для аутентификации пользователя: сканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки глаз и распознавание лица с помощью камеры.

В новом S8 также установлен виртуальный помощник Bixby. Смартфон оборудован встроенной памятью в 64 гигабайта, оперативной в 4 гигабайта, двумя камерами – фронтальной 8 Mп и основной 12 Mп. Смартфоны представлены в пяти цветах: черном (Midnight Black), серебряном (Arctic Silver), золотом (Maple Gold), синем (Coral Blue) и сиреневый (Orchid Gray), правда в России будут доступны лишь три из них. Стоимость флагманов составит 54990 и 59990 рублей соответственно, в продажу они поступят в середине апреля.

Большая часть презентации Samsung была посвящена второстепенным продуктам. Помимо флагманов южнокорейская компания представила панорамную камеру Gear 360, которая позволяет снимать видео в формате 360 градусов, а также док-станцию Samsung DeX, новые наушники AKG и обновлённую гарнитуру виртуальной реальности Gear VR.

Напомним, предыдущие флагман южнокорейской компании Galaxy Note 7 был отозван в сентябре 2016 года, принеся разработчику огромные убытки. Компания была вынуждена пойти на такой шаг после обнаружения в смартфонах неисправности, которая приводила к самовозгоранию устройств.