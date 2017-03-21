На первом этапе ассистент Bixby будет представлен только в новом флагмане Galaxy S8



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За неделю до официальной премьеры смартфонов Galaxy S8 и S8 Plus корпорация Samsung анонсировала собственного голосового помощника Bixby. Разработчики утверждают, что он будет кардинально отличаться от уже представленных на рынке голосовых помощников.

В первую очередь, по мнению Samsung, преимуществом Bixby станет полнота функциональности . То есть поддерживающее Bixby приложение позволяет управлять голосом практически тем же набором функций, который доступен для традиционного способа взаимодействия посредством сенсорного интерфейса.

Кроме того, при использовании Bixby, помощник сможет учитывать текущие действия, производимые пользователем, реагируя по-разному, в зависимости от ситуации. Еще одним отличием голосового помощника Samsung станет распознавание неполных команд. Голосовой помощник, говорят в компании, будет заметно отличаться от уже представленных Siri и Cortana, и в основном будет помогать пользоваться приложениями, а не давать ответы на любой вопрос пользователя.

Первое время Bixby будет работать только с Galaxy S8, официальная премьера которого состоится 29 марта, позднее голосовой помощник появится и в других телефонах Samsung. Напомним, в октябре 2016 года Samsung купила разработчиков “яблочного” помощника Siri. Тогда же южнокоркйская компания объявила о планах по созданию собственного голосового ассистента.