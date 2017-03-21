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За неделю до официальной премьеры смартфонов Galaxy S8 и S8 Plus корпорация Samsung анонсировала собственного голосового помощника Bixby. Разработчики утверждают, что он будет кардинально отличаться от уже представленных на рынке голосовых помощников.
В первую очередь, по мнению Samsung, преимуществом Bixby станет полнота функциональности
Кроме того, при использовании Bixby, помощник сможет учитывать текущие действия, производимые пользователем, реагируя по-разному, в зависимости от ситуации. Еще одним отличием голосового помощника Samsung станет распознавание неполных команд. Голосовой помощник, говорят в компании, будет заметно отличаться от уже представленных Siri и Cortana, и в основном будет помогать пользоваться приложениями, а не давать ответы на любой вопрос пользователя.
Первое время Bixby будет работать только с Galaxy S8, официальная премьера которого состоится 29 марта, позднее голосовой помощник появится и в других телефонах Samsung. Напомним, в октябре 2016 года Samsung купила разработчиков “яблочного” помощника Siri. Тогда же южнокоркйская компания объявила о планах по созданию собственного голосового ассистента.