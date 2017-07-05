Вслед за "яблочной" корпорацией финская компания договорилась о сотрудничестве с китайским производителем техники



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HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, подписала соглашение о сотрудничестве с китайским производителем техники Xiaomi, сообщается в пресс-релизе финской компании.

В сообщении отмечается, что сделка подразумевает взаимное предоставление перекрестных лицензий, кроме того, Nokia будет поставлять Xiaomi оборудование сетевой инфраструктуры. Кроме того, запланировано сотрудничество в сфере «интернета вещей», дополненной и виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Nokia уже имеет подобные лицензионные соглашения с ведущими производителями коммуникаторов, в том числе с Apple и Samsung Electronics, но договор с Xiaomi - первая подобная сделка финского вендора с китайским производителем электроники.

Напомним, в конце мая текущего года Nokia и Apple урегулировали спор, длившийся с 2016 года, вокруг нарушения патентных прав и заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого финская компания предоставит "яблочной" корпорации несколько продуктов и услуг сетевой инфраструктуры. Помимо этого, компании будут взаимодействовать в области производства электронных продуктов для здоровья.

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