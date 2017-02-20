Холдинг займется подготовкой и осуществлением пусков с космодрома Байконур



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Дочерняя компания S7 Group примет участие в пуске ракеты-носителя «Зенит» с космодрома Байконур. Это стало возможным благодаря лицензии на осуществление космической деятельности в России, сообщает ТАСС. «С7 Космические транспортные системы» обеспечит аналитическую интеграцию пусковой кампании и ряд других работ, в том числе взаимодействие предприятий международной кооперации в ходе подготовки и осуществления пуска.

Холдинг также подписал соглашение о сотрудничестве с РКК «Энергия». Партнеры планируют возобновить эксплуатацию комплекса «Морской старт» (Sea Launch), купленного S7 Group осенью 2016 года. В сделку вошли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

Компания планирует продавать запуски на готовых ракетах-носителя х и рассчитывает сделать до 70 пусков в течение 15 лет. В «разморозке» комплекса участвует РКК «Энергия»: корпорация оказывает инженерную поддержку и содействие в организации пусков, а также в работах по системной интеграции.