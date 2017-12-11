Селлер сосредоточится на продажах рекламных возможностей телеканалов и радиостанций

Национальный Рекламный Альянс (НРА), объединяющий продажи телерекламы крупнейших российских медиахолдингов, решил сконцентрировать бизнес селлера только на тех направлениях, где есть непосредственный интерес его учредителей. С 2018 года из департамент non-TV, созданного летом этого года, исключат продажи рекламы в кинотеатрах и цифровой наружной и indoor-рекламы, сообщили Sostav.ru в НРА.

Таким образом, из нетелевизионных сегментов альянс продолжит продажи только рекламы на радио. Руководителем департамента продаж радио НРА остается Татьяна Песюкова. «Все обязательства по действующим договорам в части кинотеатров и Digital OOH до момента их расторжения будут выполнены НРА в полном объеме», – уточнили в компании. В дальнейшем рыночную экспертизу по этим носителям НРА будет заказывать у Аналитического центра НСК.

Национальный Рекламный Альянс создан в 2016 году. Его учредители – крупнейшие российские медиахолдинги: «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-Медиа Холдинг» и «Национальная Медиа Группа». Они владеют НРА на паритетных началах. Основное направление деятельности альянса – реализация рекламных возможностей медиахолдингов-учредителей и оказание услуг рекламодателям.

НРА продает и размещает федеральную рекламу на телеканалах: «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-Медиа», НМГ, СТС Медиа, а также «Звезда» и ТВЦ. Обслуживает крупнейшие тематические каналы – семейств Discovery, VIASAT, РБК и другие.

На данный момент клиентами НРА в сегменте радио являются станции холдинга ВГТРК («Радио России», «Маяк», «Радио России. Культура», «Вести FM») и «Говорит Москва».