Его возглавила Татьяна Песюкова, которая отвечала за продажи радиорекламы в НРА и Vi



Татьяна Песюкова, глава Департамента non-TV в НРА. Фото: Пресс-служба НРА

Крупнейший продавец телерекламы в России Национальный Рекламный Альянс создал Департамент non-TV, который консолидировал продажи нетелевизионной рекламы, говорится в сообщении компании. Новое подразделение под руководством Татьяны Песюковой займется продажами рекламы на радио, в кинотеатрах и digital OOH (реклама в магазинах, аэропортах и других местах публичного доступа).

НРА завершит формирование Департамента non-TV осенью этого года, перед началом переговоров по продажам рекламы на 2018 год.

Руководитель нового подразделения альянса Татьяна Песюкова ранее работала в «Русской Медиа Группе», с 2016 года возглавляла Vi Радио, с января 2017 года – Департамент продаж радио НРА.

На новом посту перед г-жой Песюковой стоят задачи усиления экспертизы альянса в нетелевизионных сегментах рекламного рынка. Это стратегическое направление, которое позволяет “развивать основной телевизионный бизнес, свободно ориентируясь во всех медианосителях”, уточняют в НРА.

Клиентами НРА в non-TV являются радиостанции холдинга ВГТРК ("Радио России", "Маяк","Радио России. Культура", "Вести FM"), "Говорит Москва", "Мир", сети кинотеатров “Синема Парк”, “Формула Кино”, “Каро”, “Люксор”, ритейл-сети “Перекресток”, “Пятерочка”, “Магнит”, “Ашан-Сити”, MediaMarkt, а также сети медиафасадов и экранов в крупнейших аэропортах, вузах, такси.



Национальный Рекламный Альянс (НРА) основан в 2016 году крупнейшими российскими медиахолдингами – "Первым каналом", ВГТРК, "Газпром-Медиа Холдингом" и "Национальной Медиа Группой". Они владеют компанией на паритетных началах. Основное направление деятельности НРА – реализация рекламных возможностей холдингов-учредителей и оказание услуг рекламодателям. Кроме того, компания обслуживает “СТС Медиа”, каналы “Звезда” и ТВЦ, крупнейшие тематические каналы Discovery, VIASAT, РБК и др.