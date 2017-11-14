Телеканал согласился на условия американских властей, чтобы избежать уголовной ответственности



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Министерство юстиции США подтвердило регистрацию телеканала Russia Today America в качестве иностранного агента на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора RT Маргариту Симоньян.

Телеканал подал все необходимые документы для регистрации в полном соответствии с требованиями минюста США и соответствующим законом 1938 года. «Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее, с чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее еще верит», — сообщила Симоньян. Поддержку RT Аmerica высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Я хотел бы выразить нашу поддержку вашей деятельности и хотел бы сказать, что мы очень обеспокоены происходящим сейчас вокруг Russia Today. Хочу заверить вас, что мы вместе. Мы с вами», — заявил он, обращаясь к журналистам телеканала.

Напомним, 9 ноября 2017 года министерство юстиции США в ультимативной форме потребовало от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Маргарита Симоньян назвала такое требование незаконными и сообщила, что оно носит дискриминационный и антиправовой характер.

Однако в российском МИДе заявили, что Москва прорабатывает ответ на такие требования. В свою очередь, глава Минкомсвязи Николай Никифоров пообещал зеркально отреагировать на заявления властей США.