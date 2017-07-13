Холдинг может запустить новый ресторанный проект



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Ресторанный проект под названием "Розовый теленок" может запустить холдинг "Мираторг". Заявка на регистрацию товарного знака уже направлена в Роспатент, сообщает "Коммерсант".

В этом году один из крупнейших в России производителей свинины и говядины начал производить розовую телятину, однако пока этот продукт не на слуху. Заявку на регистрацию товарного знака "Розовый теленок" "Мираторг" подал в мае этого года, после того, как холдинг начал производить диетическое мясо в Курской области. Планы по развитию собственных заведений под названием «Розовый теленок» в "Мираторге" комментировать не стали.

"Мираторг" первым в России занялся производством диетического мяса. Пока такого предприятия нет и в странах ближнего зарубежья. Первые отгрузки телятины в российские рестораны должны начаться в третьем квартале 2017 года.

У "Мираторга" уже есть самостоятельный проект в сегменте HoReCa — сеть бургерных "Бургер & Фрайс". Ее холдинг развивает при собственной рознице: в Москве и Подмосковье сейчас работают девять таких заведений. Ранее президент холдинга Виктор Линник также рассказал, что “Мираторг” решил заняться производством молока и рассматривает возможность выхода на рынок сыра.