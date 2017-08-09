Речь идёт об активах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

Госоператор «Ростелеком» вновь ведет переговоры с «Реновой» Виктора Вексельберга о покупке интернет-провайдера «Акадо», сообщает RNS.

Стало известно, что «Ростелком» может купить «Акадо», если два региональных оператора в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, которые принадлежат интернет-провайдеру, будут проданы телекоммуникационному холдингу «ЭР-Телеком», а затем «ЭР-Телеком» будет куплен «Акадо». За «Акадо» компания Вексельберга может получить акции госоператора. Близкий к провайдеру источник подтвердил информацию о переговорах, по его данным, инициатором была продающая сторона. «Ренова» может купить 100% компании.

Сообщается, что месяц назад «Ростелеком» и «Ренова» подписали соглашение о неразглашении. Официальные представители компаний отказались от комментариев. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что прошение «Ростелекома» о покупке «Акадо» не поступало, однако они рассматривают два ходатайства от «Эр-Телеком Холдинг»: о приобретении 100% ЗАО «Акадо-Екатеринбург» и 100% ЗАО «ТКС Нева».

«Ренова» и «Ростелеком» ведут переговоры о покупке «Акадо» не первый год. В прошлом месяце стало известно, что компания Виктора Вексельберга выкупила недостающие 25% акций «Акадо», полность завладев провайдером. Также на этот актив претендовал и «ЭР-телеком».