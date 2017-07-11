Компания Виктора Вексельберга выкупила недостающие 25% акций провайдера



Соцсети

«Ренова актив», принадлежащая компании «Ренова» Виктора Вексельберга, выкупила 25% провайдера у основателя «Акадо» Юрия Припачкина, и, тем самым, консолидировала 100% «Акадо холдинга», сообщают «Ведомости».

Юрий Припачкин сообщил сотрудникам компании, что больше не владеет её акциями, и подтвердил продажу 25% провайдера своему партнеру по бизнесу Виктору Вексельбергу. Сумма сделки не разглашается, но опрошенные изданием эксперты оценили пакет Припачкина в 6,4-8,5 млрд рублей.

Как следует из материалов оператора «Комкор» (полностью принадлежит «Акадо холдингу»), «Ренова» теперь является единственным владельцем акций «Акадо». Эксперты отметили, что консолидация провайдера в руках одного владельца сделает компанию более управляемой и лёгкой для возможной продажи.

В разное время на провайдера претендовали крупные компании. В роли первого покупателя оператора выступал госхолдинг «Связьинвест». Затем потенциальным покупателем «Акадо» считался «МегаФон», однако сделка так и не была одобрена. Свой интерес к провайдеру проявляли «дочка» РЖД - «Транстелеком», и МТС.