Цена актива с момента первых переговоров значительно снизилась

«Ростелеком» ведет предпродажный аудит «Акадо», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с менеджментом «Реновы» Виктора Вексельберга, которой принадлежит 100% активов «Акадо».

По его словам, рассматриваются различные схемы покупки, в том числе возможность оплаты сделки квазиказначейскими акциями «Ростелекома», находящимися на балансе его «дочки» «Мобител».

Ранее антимонопольная служба дала разрешение на покупку петербургских и екатеринбургских активов «Акадо» «Эр-телеком холдингу».

В ходе предыдущих раундов переговоров о продаже «Акадо» «Ренова» оценивала свой актив в 32 млрд рублей без учета долга, или $519 млн. Как показывает опыт сделок на рынке проводного интернета, «Акадо», по мнению специалистов, можно оценить примерно в три годовые выручки, то есть приблизительно в 25–34 млрд рублей. Когда «Ростелеком» впервые задумал купить «Акадо», в 2010 году, компания оценивалась в $1,2 млрд.

По мнению экспертов, несмотря на то, что «Акадо» так и не стала полноценным федеральным оператором, ее московский бизнес стабилен и выглядит достаточно привлекательно. У компании большая разветвленная сеть в Москве и большая база корпоративных клиентов.

«Ренова» и «Ростелеком» ведут переговоры о покупке «Акадо» не первый год. В прошлом месяце стало известно, что компания Виктора Вексельберга выкупила недостающие 25% акций «Акадо», полность завладев провайдером. Также на этот актив претендовал и «ЭР-телеком».