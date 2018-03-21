Оператор разыграет более 5 тысяч билетов на матчи среди своих абонентов

«Ростелеком» стал официальным региональным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, говорится в сообщении оператора. Оператор готовит для своих абонентов комплексный пакет услуг для реализации преимуществ, связанных с Чемпионатом, в том числе разыграет более 5000 билетов на матчи. Для малого и среднего бизнеса также подготовлено специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.

«Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И став спонсорами события, мы сделаем все, чтобы просмотр игр был простым, ярким и запоминающимся», — заявил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок также заинтересован в присоединении лидера рынка телекоммуникаций к группе Региональных Спонсоров FIFA. «Ростелеком, также, как и FIFA объединяют людей: телекоммуникационные компании связывают людей с их друзьями и информацией, а ФИФА использует футбол как общую нить, соединяющую весь мир», ?- сообщил он.

21-й чемпионат мира по футболу FIFA в первый раз пройдет на территории России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. 64 матча будут проведены, чтобы определить победителя турнира.

Ранее сообщалось, что FIFA испытывает трудности с поиском компаний, готовых стать спонсорами Чемпионата мира по футболу. Российские бизнесмены не сильно заинтересованы в спонсорской поддержке, а зарубежные спонсоры предпочитают вкладывать деньги в местные спортивные мероприятия и команды.