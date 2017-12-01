Единая система снизит затраты на производство инфраструктуры для реализации закона



РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» с Национальной компьютерной корпорацией создали совместную компанию «Национальные технологии» для работы над созданием системы хранения данных, предусмотренной «законом Яровой», сообщает РБК со ссылкой на Сергея Овчинникова, гендиректора компании «Норси-Транс».

Со стороны «Ростеха» проект реализуется концерном «Автоматика», а со стороны НКК — дочерней компанией ООО «КНС Групп», работающей под брендом YADRO. В октябре была зарегистрирована их совместная компания «Национальные технологии», руководителем которой назначен Константин Юнов, который ранее был заместителем гендиректора Национального центра информатизации, а также работал ИТ-директором «МегаФона».

Объединение усилий компаний позволит обеспечить максимально быстрый вывод на рынок комплексных отечественных высокотехнологичных продуктов. Создание единой системы снизит затраты на производство инфраструктуры и сохранит конечную стоимость услуг для потребителей, что позволит мелким провайдерам удержать свои позиции на рынке. Объявление первых совместных продуктов запланировано на первый квартал 2018 года.

«НКК тесно кооперируется с «Ростехом», так как у него есть большие производственные мощности. Насколько я знаю, они уже сделали совместное предприятие и сейчас активно тестируют продукт. Возможности там большие, эта СХД сможет хранить петабайты данных», — сообщает Сергей Овчинников.

Напомним, что пакет антитеррористических поправок депутата Ирины Яровой окончательно вступает в силу 1 июля 2018 года. С этого момента операторы связи и организаторы распространения информации в интернете, в частности сервисы электронной почты, мессенджеры, форумы, должны будут до полугода хранить записи звонков и переписку своих абонентов и пользователей. Кроме того, операторы должны будут хранить информацию о фактах коммуникаций, то есть метаданные, в течение трех лет, ОРИ — в течение года.