Исследование компании выявило, что магистра Йоду выбирают в штурманы чаще, чем Дарта Вейдера

«Яндекс» выяснил, кого из дикторов «Навигатора» предпочитают пользователи из разных городов России. Так, в Москве магистра Йоду и светлую сторону выбирают чаще, чем Дарта Вейдера. Владыку ситхов выбирали в качестве штурмана 37% водителей. Больше всего сторонников Йоды оказалось в Казани.

Напомним, что в ноябре в «Яндекс.Навигаторе» появились голоса героев из «Звёздных войн». Пользователи получили возможность выбрать на устройстве помощника - магистра Йоду или Дарта Вейдера.

Но в «Навигаторе» есть и другие известные голоса: Василий Уткин, Фёдор Бондарчук, Гарик Харламов, Баста и Оптимус Прайм. Самый популярный из них — Бондарчук: 29% москвичей предпочли его другим знаменитостям. А ещё в Москве ценят Василия Уткина — знаменитого комментатора здесь просят подсказать дорогу чаще, чем в других городах России.

Наряду со знаменитостями в «Навигаторе» есть и обычные штурманы: Оксана, Дмитрий и синтезированный системный голос. Самый популярный диктор России — Оксана, голос которой включается при установке приложения. В Москве она подсказывает дорогу 67% водителей.