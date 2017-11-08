Поклонники саги теперь могут выбрать в приложении голос магистра Йоды или Дарта Вейдера



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Поклонники «Звёздных войн» теперь могут включить в «Яндекс.Навигаторе» голос магистра Йоды или Дарта Вейдера. Актёры, озвучивающие персонажей для российского проката, записали для приложения больше сотни реплик, сообщает пресс-служба компании.

Голосами героев будут произноситься как простые навигационные подсказки, так и уникальные фразы. «Питает джедая Сила, но опасаться Темной стороны надо», — предупреждает Йода в начале поездки. «Дарт Вейдер принимает командование этим Звёздным разрушителем», — говорит в аналогичной ситуации владыка ситхов.

Кроме того, пользователи сервиса могут выбрать метку для своего автомобиля, обычная стрелка может превратиться в истребитель повстанцев или имперский корабль. По числу пользователей, выбравших Йоду и Вейдера, приложение ежедневно определяет, какая сторона Силы взяла верх. На страницу с результатами подсчёта можно попасть из меню Навигатора и поделиться ей с друзьями.

Ранее ряд фраз для «Яндекс.Навигатора» записал резидент Comedy Club Гарик Харламов. Кроме того, приложение может говорить голосами спортивного комментатора Василия Уткина и Оптимуса Прайма из «Трансформеров».